Bé gái 14 tuổi mất tích sau khi đi bơi

Sau khi cùng bạn bè đến hồ bơi, bé Quyên biến mất cùng một thanh niên có ngoại hình dữ dằn. Đến nay đã nửa tháng, bé chưa trở về.

Ngày 7/8, ông Đặng Văn Hoàng (48 tuổi) cùng vợ là bà Nguyễn Thị Mai Trinh (46 tuổi, ngụ tại số 1/69, tổ 65, KP 7, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, TP HCM) cho biết, gần trưa 23/7, sau khi đi học phụ đạo về, con gái mình là Đặng Hoàng Thảo Quyên (học sinh lớp 9 trường THCS Đỗ Văn Dậy) có xin bố mẹ đi tắm tại hồ bơi nằm trên đường Đặng Thúc Vịnh (thuộc địa bàn ấp Tam Đông, xã Thới Tam Thôn) và được bố mẹ đồng ý.

Quyên cùng một vài em nhỏ khác dắt nhau đi bộ đến khu vực hồ bơi chơi. Đến trưa cùng ngày, bà Mai Trinh tìm đến hồ bơi để đón con gái và mấy cháu nhỏ về nhưng chờ mãi không thấy con gái mình đâu. “Tôi chờ mãi ở cổng hồ bơi nhưng không thấy con gái ra về mà chỉ có mấy đứa trẻ. Hỏi thì tụi nhỏ nói chị Quyên mới đi ra ngoài”, bà Mai Trinh cho biết.

Đi tắm hồ bơi, bé gái 14 tuổi Đặng Hoàng Thảo Quyên (học sinh lớp 9 trường THCS Đỗ Văn Dậy) được cho là đã bị mất tích gần nửa tháng nay.

Theo bà Trinh, sau khi sự việc xảy ra, gia đình bà và người thân đã đi khắp nơi để tìm kiếm nhưng không thấy bé đâu. “Tôi hỏi một số người trong hồ bơi thì họ nói lúc con tôi đến thì có một thanh niên (khoảng 25 tuổi), dáng cao khoảng 1m60, da ngăm đen, mặt hung dữ đến chơi và dắt con tôi đi. Lúc đầu tôi nghĩ cháu nó chỉ đi đâu đó, nào ngờ chờ mãi không thấy trở lại nên tá hỏa đi tìm”, bà Mai Trinh kể.

Bà Trinh cho biết thêm, Quyên là đứa trẻ rất hiền lành và không được nhanh nhẹn như những đứa trẻ đồng lứa khác. Hằng ngày, cháu không đi đâu xa mà chỉ loanh quanh gần nhà, thỉnh thoảng có xin tiền bố mẹ ra tiệm Internet chơi.

“Con bé hiền lắm, học cũng khá nhưng có cái tính hơi khờ nên tôi sợ cháu nó bị thanh niên này dụ dỗ, bắt đi. Vài ngày trước tôi và chồng vẫn liên lạc được với số máy của cháu nhưng không thấy bắt máy. Đến mấy hôm nay gọi điện lại thì không được nữa”, bà Trinh lo lắng.

Bà Nguyễn Thị Mai Trinh (46 tuổi) khóc nức nở khi nói về sự mất tích bí ẩn của con gái

Theo người thân của nạn nhân, sau khi vụ việc xảy ra gia đình đã viết đơn trình báo lên công an thị trấn Hóc Môn, công an xã Thới Tam Thôn để nhờ lực lượng chức năng vào cuộc, điều tra, truy tìm tung tích cháu bé. Tuy nhiên, đã gần nửa tháng trôi qua mà những thông tin về bé Quyên vẫn là ẩn số khiến gia đình đứng ngồi không yên. Hiện tại, gia đình đã viết đơn trình báo lên cơ quan công an huyện Hóc Môn.

“Từ khi con gái bị mất tích, gia đình tôi rất lo lắng, bố cháu chạy xe ôm nhưng phải bỏ bê công việc để đi tìm kiếm con. Ngày nào cũng vậy, chồng tôi cứ cầm tấm hình của con gái và chạy khắp nơi để tìm con, tôi cũng vậy nhưng vẫn chưa tìm được”, người mẹ khóc nức nở.

Gia đình bé Quyên có hoàn cảnh khá khó khăn, chồng bà Trinh phải chạy xe ôm ở ngã tư Giếng Nước, thu nhập bấp bênh. Bà thường xuyên đau ốm, sức khỏe yếu nên không thể làm những công việc nặng nhọc. Sự mất tích của bé Quyên khiến gia đình này suy sụp, khó khăn lại chồng chất khó khăn.

Hồ bơi nơi bé Quyên được cho là bị dụ dỗ bắt đi.

Trong khi đó, tại hồ bơi nơi cháu mất tích, người chủ hồ bơi xác nhận, trưa 23/7 có một bé gái dẫn một đám em nhỏ đến hồ bơi chơi. Cô bé được cho là mất tích khi đến hồ bơi chỉ ngồi ở ngoài hàng ghế đá, còn mấy em nhỏ thì vào trong hồ để bơi.

“Tôi nghe cô bé gọi người thanh niên có khuôn mặt hung dữ, đi xe máy biển số tỉnh là 'ông xã', hai đứa còn ôm ấp nhau rồi sau đó vào bơi được một lúc thì cả hai dẫn nhau đi…” - chủ hồ bơi cho biết. Cũng theo người này, do cô gái và thanh niên chỉ đến hồ bơi lần đầu nên bà không thể nhận rõ được hình dạng của họ.

Theo VTC