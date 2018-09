Bé gái 14 tuổi cùng người tình đồng tính bỏ trốn

Bị gia đình phát hiện, Diệu dự định cùng người tình đồng tính bỏ trốn nhưng không may bị bắt lại.

Nguyễn Trần Diệu (sinh năm 1999, quận 6, TP HCM) đã kết bạn với Phạm Thị Lệ Hằng (sinh năm 1993, Củ Chi, TP HCM) trên Facebook. Qua những lần tâm sự, Diệu "bắt được sóng" và nhận ra đối phương cũng là dân đồng tính. Từ đây, cả hai lao vào nhau như con thiêu thân, mỗi lần "mặn nồng", cô bé còn ghi nhật ký lưu vào cuốn sổ luôn mang theo bên mình.

Sau khi bị công an bắt quả tang khi đang vui vẻ với người yêu trong nhà nghỉ, Diệu vẫn vô tư, nhí nhảnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Theo lời Diệu, vào một ngày giữa tháng 8, thông qua Facebook, cô bé đã gửi lời kết bạn và được người có nickname: "Skuwonsku" (tên thật là Phạm Thị Lệ Hằng) chấp nhận.

Chỉ một vài câu dạo đầu, cả hai đã nhận ra mình cùng là dân đồng tính. Ngay trong buổi trò chuyện, Lệ Hằng ngỏ lời yêu và cô bé không ngại ngần đồng ý ngay. Cả hai ngầm thống nhất, Lệ Hằng là chồng, Diệu là vợ. Bởi theo cô bé, Hằng tóc ngắn giống con trai là chồng chứ không quan trọng về tuổi tác.

Được người tình rủ rê, Diệu không quản đường sá xa xôi, bỏ học và lặn lội tìm xuống tận huyện Củ Chi (TP HCM) để hẹn hò. Những lần qua đêm cùng "chồng", Diệu đều nói dối bà ngoại là tới nhà bạn học về muộn nên xin ở lại. Sau lần thứ hai gặp gỡ, cô bé bắt đầu ghi chép lại lần quan hệ đầu tiên với người yêu vào cuốn sổ nhỏ bí mật giấu trong cặp sách. Trong đó, Diệu ghi lại những cảm xúc mặn nồng khi gần gũi với đàn chị Lệ Hằng. "Chị ấy trông rất… đẹp trai. Có nhiều người theo chị ấy lắm nhưng không hiểu sao chị bảo chỉ thích em thôi", Diệu ngây thơ kể.

Diệu cùng người tình bỏ trốn nhưng đã bị cơ quan công an bắt lại.

Theo như nội dung nhật ký của cô bé, lần đầu tiên bé "vào đời" là một ngày giữa tháng 9. Hôm đó cả nhà đi vắng, Lệ Hằng rủ Diệu về nhà mình ở huyện Củ Chi để "tâm sự". Tại đây, cả hai đã có những cử chỉ quan hệ quá giới hạn.

"Em cũng thích và thấy thương chị Hằng nên cứ để mặc chị ấy làm gì thì làm", Diệu nói. Sau đêm ấy, Hằng tiếp tục hẹn hò cô bé tại địa điểm cũ. Đến lần thứ ba, vào giữa tháng 10, Hằng bỗng thay đổi địa điểm, hẹn Diệu đi chơi xuống tận tỉnh An Giang. Ở đây, cả hai vào phòng trọ của Phan Thanh Nhàn (bạn của Hằng, là dân đồng tính). Nhàn cũng sống chung chạ như vợ chồng với một dân đồng giới khác.

Nhiều lần Diệu đi sớm về muộn, học hành chểnh mảng, sinh hoạt thất thường, nên bà Phạm Thị Vân (57 tuổi, bà ngoại cô bé) đã nghi ngờ. Bà bí mật lục cặp sách của bé thì tá hỏa phát hiện một cuốn nhật ký chép tay, ghi đầy đủ những lần "chăn gối". Trời đất như sụp xuống trước mắt bà. Hóa ra lâu nay cháu mình là người đồng tính mà bà vô tâm không hề nhận ra. Quá bàng hoàng và xót xa, bà Vân và gia đình đã ra sức ngăn cấm mối quan hệ này. Nhưng cô bé không chịu bỏ cuộc, vẫn âm thầm lén lút liên lạc với người yêu bằng mọi cách.

Hằng đã rủ Diệu thực hiện cuộc bỏ trốn. Vào một ngày cuối tháng 10, thay vì đến trường, Diệu đã trốn khỏi sự kiểm soát của gia đình và cùng "cao chạy xa bay" với người tình. Trước khi đi, cô bé còn để lại bức thư cho ông bà với nội dung: "Cháu có việc đi xa một thời gian. Tết cháu sẽ về, ông bà đừng lo cho cháu".

Trong lúc hai người đang quấn quýt bên nhau tại nhà Hằng và thu dọn áo quần bỏ trốn thì công an phường đã phát hiện và đưa "cặp tình nhân" về trụ sở làm việc. Quá phẫn nộ trước hành vi dụ dỗ đứa cháu còn non nớt, bà Vân đã gửi đơn tố cáo Phạm Thị Lệ Hằng tới Công an huyện Củ Chi. Hiện cơ quan đang trưng cầu giám định pháp y với bé Diệu, khi đầy đủ chứng cứ sẽ tiến hành khởi tố Lệ Hằng về tội dâm ô trẻ em.

Bà ngoại bé Diệu tự trách mình không quan tâm tới cháu nên mới xảy ra cơ sự này.

Diệu thành thật cho biết, bản thân phát hiện mình chỉ thích con gái từ năm học lớp 6. Trong lớp, cô bé cũng chơi hòa đồng với các bạn nhưng chỉ thân với các bạn nữ mà thôi. "Hồi trước em cũng có thử quen với một đứa con trai. Hai đứa cũng hẹn hò đi chơi nhiều lần nhưng chỉ một thời gian ngắn rồi chia tay. Em không thể nào có cảm giác thương yêu người khác giới", Diệu bộc bạch. Từ ngày nhận ra thực tế trớ trêu này em giấu nhẹm, không dám kể với ai một lời, ngay cả bà ngoại là người thân nhất em cũng không dám tiết lộ vì sợ bị mắng mỏ.

Để hòa nhập vào thế giới thứ ba, khi mới 12 tuổi Diệu đã gia nhập vào một tụ điểm của dân đồng tính tại TP HCM. Tại đây, cô bé đã làm quen được với nhiều người đồng cảnh ngộ để chia sẻ kinh nghiệm và lao vào những cuộc tình chị em một cách chóng vánh. Diệu vô tư tâm sự: "Em quen cho có thôi, người lâu nhất không quá một tháng, còn phần lớn là vài ba ngày đến một tuần. Chỉ đến khi gặp chị Hằng em mới có cảm giác yêu đương thực sự".

Bà Vân tâm sự: "Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, con bé ra nông nỗi này là một phần do tôi không biết dạy dỗ cháu". Bà Vân không hiểu đồng tính nữ là gì, nhưng khi biết cháu mình yêu đương quá sớm thì bà thật sự bị sốc.

"Tôi chẳng hiểu vì sao nó lại yêu sớm mà người đó cũng cùng nữ giới. Con bé bình thường ngoan hiền, mấy năm liền được học sinh giỏi. Không hiểu sao lên mạng bị ảnh hưởng trào lưu yêu sớm, bạn xấu rủ rê, lôi kéo nên mới thành ra như thế. Có lẽ một phần do từ ngày mẹ mất, ba bỏ đi, cháu tôi bị hụt hẫng tình cảm", bà Vượng bối rối. Bà thừa nhận, bản thân vừa thiếu kiến thức về giới tính, điều kiện kinh tế lại khó khăn nên trong suốt thời gian qua vô tình đã tạo thành khoảng cách trong mối quan hệ bà cháu.

