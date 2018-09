Bé gái 13 tuổi tự tử nghi do bị xâm hại tình dục

Tố cáo hàng xóm xâm hại tình dục nhưng công an không thể xử lý, nữ sinh lớp 5 ở Cà Mau uống thuốc tây tử vong.

Người nhà nữ sinh 13 tuổi ở xã Tân Lộc, huyện Thới Bình (Cà Mau) phát hiện cô bé tím tái, vật vờ trong phòng ngủ, chiều 10/2. Thấy gần đó có nhiều vỏ thuốc tây, họ vội đưa nữ sinh đi cấp cứu nhưng đến sáng nay nạn nhân tử vong.

Gia đình cho biết, trước đó cô bé nhiều lần kể bị người hàng xóm xâm hại tình dục. Vụ việc được trình báo công an nhưng không được xử lý.

Vài ngày trước, cô bé nói vì mình mà gia đình nhục nhã nên không muốn sống. Mọi người nghĩ em buồn nên nói chơi, không ngờ cô bé làm thật.

Đại tá Phạm Thành Sỹ - Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau - cho hay công an huyện có tiếp nhận tố giác của gia đình bé gái. Quá trình điều tra cảnh sát không thu thập được chứng cứ, dấu hiệu xác định nạn nhân bị hiếp dâm nên không khởi tố vụ án. Nếu gia đình không chấp nhận kết luận của cơ quan điều tra thì công an phải làm lại.

Phúc Hưng