Bé gái 12 tuổi mang thai ở Trung Quốc là người Việt Nam

Nạn nhân bị một người phụ nữ bán sang Trung Quốc, hiện mang thai 3 tháng và được một người đàn ông lớn tuổi đưa đi khám thai.

Ngày 11/10, Thượng tá Nguyễn Thành Tín, Phó trưởng Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết sau khi nắm được thông tin về cháu bé có khả năng từng sinh sống ở trên địa bàn phường Thanh Nhàn hoặc Nguyễn Du (Hà Nội) bị bắt cóc sang Trung Quốc, công an quận đã thông báo đến công an các phường, đồng thời thu thập thông tin chi tiết nhất về cháu, hy vọng sẽ sớm tìm ra thân nhân. Tuy nhiên, sự việc xảy ra đã vài năm nên việc xác minh cần thời gian.

Phía Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc cho biết, đơn vị này đã nhận được công hàm chính thức từ phía công an tỉnh Giang Tô, Trung Quốc thông tin cụ thể về sự việc bé gái 12 tuổi được cho là người Việt Nam, nghi là bị bắt cóc nhiều năm trước.

Theo đó, bé gái này không có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào. Tại trụ sở công an Trung Quốc bé cho biết tên là Mai, từng sống ở đường Đào Cam Mộc, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội và đường Cảm Hội quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải đang phối hợp cùng các cơ quan liên quan để xác minh và đưa bé về Việt Nam.

Trước đó, nhiều tờ báo lớn và mạng xã hội tại Trung Quốc đăng tải thông tin về một bé gái 12 tuổi mang thai 12 tuần đi khám bệnh ở bệnh viện thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Sự việc nhanh chóng gây xôn xao dư luận nước này và cư dân mạng chia sẻ thông tin một cách chóng mặt.

Trước sự việc trên, nhà chức trách Trung Quốc vào cuộc thì phát hiện cháu bé có thể là người Việt Nam bị bắt cóc và bán sang tỉnh Vân Nam, Trung Quốc từ năm 2011.

Sau đó, thông tin về cháu bé được anh Phong, một du học sinh Việt Nam tại Trung Quốc đăng lên trên Facebook cá nhân. Anh Phong cho biết qua cuộc nói chuyện với bé gái, em năm nay khoảng chừng 12 tuổi, sang đây từ năm 2011, đã được 5 năm. Em còn nhớ nhà ở khu vực Thanh Nhàn hoặc Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, nhà có 7 người. Mẹ em tên Lưu Thị Mái, bố tên Dũng, 2 anh trai và 2 em gái lần lượt tên Thụy Lý - Thụy Xuân - Thụy (hoặc Thị) Xoan - Thụy (hoặc Thị) Giai và em là Thị Mai. Do thời gian sang Trung Quốc quá lâu nên tiếng Việt của em nói không còn tốt.

Cũng theo anh Phong, sự việc về em bé 12 tuổi mang thai khiến dư luận Trung Quốc xôn xao nhiều ngày qua. Bản thân cô bé cũng khá hoang mang, không chịu ăn uống, người gầy. Tuy nhiên, qua trao đổi thì được biết Mai không bị đánh đập hành hạ.

Theo thông tin từ công an Trung Quốc, nạn nhân khai bị 2 người Việt Nam khác bán sang Trung Quốc. Sau khi bị mua bán qua tay nhiều người, bé được bà Tạ (47 tuổi, người Từ Châu) nhận làm con nuôi. Khoảng tháng 5-6/2016, vì ham tiền nên bà Tạ bán bé gái cho người đàn ông họ Lưu (35 tuổi, người Từ Châu) để làm vợ với giá 30.000 Nhân dân tệ (hơn 100 triệu Việt Nam đồng).

Từ đó, cô bé và người họ Lưu chung sống với nhau dưới danh nghĩa vợ chồng, phát sinh quan hệ khiến em mang thai 3 tháng. Ngày 4/10, ông Lưu đưa bé gái đi khám thai ở thành phố Từ Châu thì bị bác sĩ nghi ngờ và báo công an.

Ngày 5/10, cơ quan công an tiến hành điều tra 2 kẻ tình nghi về tội mua bán trẻ em. Ngày 6-7/10, bên công an tiếp tục tra hỏi, áp dụng biện pháp cưỡng chế và tạm giam hình sự đối với cặp đôi này.

Hiện nhà chức trách Trung Quốc vẫn đang điều tra, thu thập chứng cứ về vụ việc. Còn nạn nhân đang được chăm sóc, bảo vệ an toàn.

