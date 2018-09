Bé 8 tháng tuổi tử vong vì sặc xúc xích

Sau 2 ngày tích cực hồi sức, song Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP HCM) đã không thể cứu bé trai bị sặc xúc xích rơi vào hôn mê trước đó.

Theo các bác sĩ khoa Cấp cứu, bệnh nhân 8 tháng tuổi quê ở Bình Thuận đã ngưng thở trước khi đến bệnh viện. Tuy nhiên, trước đó do bệnh viện tuyến dưới tạm hồi sức nên Nhi Đồng 2 đã tiếp nhận trong tình huống "còn nước còn tát".

Luôn ở tình trạng hôn mê sâu, mạch yếu, dù đã được hồi sức tích cực nhưng sau 48 giờ, bé đã trút hơi thở cuối cùng. Nguyên nhân được xác định do trước khi đến bệnh viện, dị vật là khối xúc xích đã làm nghẹt đường thở khiến bé bị thiếu oxy lên não quá lâu.

Người nhà cho biết, khi ăn được khoảng nửa cây xúc xích thì bé bị sặc, mọi người cố móc họng bé nhưng không có kết quả. "Cách sơ cứu này hoàn toàn sai bởi làm dị vật càng kẹt cứng trong đường thở", một bác sĩ cho biết.

Ngày 19/5, tai nạn do hóc dị vật đường ăn cũng khiến bé trai 16 tháng tuổi ở Bình Dương tử vong trên đường đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 để cấp cứu. Nguyên nhân tử vong được ghi nhận do suy hô hấp bởi sặc cháo vào đường thở. Trước đó, bé được người nhà đút cháo thì bỗng nhiên ho dữ dội.

Theo các bác sĩ khoa Cấp cứu, sặc thức ăn có thể dẫn đến tử vong bởi thức ăn chặn đường thở khiến bé ngạt, ôxy không đến được não sẽ dẫn đến hôn mê sâu. Điều khiến bé rơi vào nguy kịch có thể do dị vật quá to, hoặc cũng có thể do việc sơ cứu không đúng cách.

"Nhiều phụ huynh vì hoảng sợ đưa tay vào họng bé để móc, cách làm này vô tình làm tình trạng ngạt nặng hơn. Cho nên cách tốt nhất là nên nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí", một bác sĩ nói.

Một số cách sơ cứu trẻ khi bị hóc dị vật:

- Trẻ dưới 1 tuổi: dốc ngược đầu bé xuống, dùng gót bàn tay vỗ mạnh vào bụng, lưng bé nhiều lần. Quan sát xem dị vật đã thoát ra hay chưa, nếu dị vật vẫn chưa thoát ra ngoài, cần đưa trẻ đến bệnh viện nhanh nhất có thể.

- Vỗ lưng: đặt trẻ nằm sấp dọc theo mặt trước cẳng tay người sơ cứu, vỗ vừa phải 5 lần vào lưng trẻ tại điểm giữa hai xương bả vai để ép dị vật ra ngoài.

- Ép ngực: nếu dùng phương pháp vỗ lưng mà dị vật chưa thoát ra ngoài cần tiến hành ngay phương pháp ép ngực. Để trẻ nằm ngửa dọc theo cẳng tay theo tư thế cổ ngửa, đầu thấp. Đặt 3 ngón tay dọc theo xương ức bắt đầu từ điểm giao nhau giữa xương ức và đường ngang qua 2 núm vú, sau đó rút một tay sát điểm giao nhau, dùng hai ngón còn lại ấn vừa phải 5 lần theo hướng từ ngoài vào trong và từ dưới lên trên.

- Các biện pháp trên cần được tiến hành một cách khẩn cấp, sau đó cần nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện gần nhất để được cấp cứu kịp thời

- Không dùng tay móc họng trẻ vì có thể khiến dị vật trôi sâu vào họng bé.

Thiên Chương