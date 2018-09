Bé 6 tuổi khổ luyện thành phi công trẻ nhất thế giới

Duoduo chỉ mới 4 tuổi khi mình trần chạy trong tuyết. Hai năm sau, cậu bé trở thành thủy thủ nhỏ tuổi nhất thế giới và còn lái một chiếc máy bay.

Duoduo và bố, He Liesheng, vui mừng sau chuyến bay dài 30 phút thành công của cậu bé. Ảnh: China Daily

Duoduo gây chú ý cho toàn thế giới vào năm 2012, khi video quay lại cảnh cậu bé vừa chạy bộ vừa khóc giữa trời tuyết lan truyền trên mạng.

"Bố ơi bố, ôm con đi bố!", Duo khóc trước máy quay. Thân hình nhỏ bé của Duoduo chỉ được bảo vệ khỏi thời tiết -13 độ C ở New York bằng độc chiếc quần lót màu vàng và đôi giày thể thao trắng. Dù đang đi nghỉ ở Mỹ cùng gia đình, Duoduo ngày nào cũng phải luyện "mình đồng, da sắt" theo cách này dưới sự ép buộc của bố, He Liesheng.

Trong khi video trên thu hút cả những chỉ trích lẫn khen ngợi từ dư luận khắp thế giớim, He không mảy may quan tâm. Ông bố này khẳng định anh biết mình đang làm gì.

"Tôi luôn cảm thấy các bậc phụ huynh Trung Quốc nuông chiều đứa con duy nhất của họ quá mức", He nói với CNN lúc đó. "Chúng ta không cho chúng tiếp xúc nhiều với tự nhiên khiến chúng trở nên yếu đi và kém khả năng cạnh tranh so với trẻ em nước ngoài".

He, người tự mệnh danh mình là "người cha đại bàng", không chỉ muốn con trai thành công mà còn muốn cậu bé bay cao bay xa. "Giống như một con đại bàng, tôi đẩy con mình đến giới hạn để nó có thể học cách tự bay".

Hai năm sau, hai bố con Duoduo đã giữ đúng cam kết.

Trong căn hộ cao cấp tại thành phố Nam Kinh, các bằng chứng nhận của giới chức Trung Quốc dán đầy trên tường và còn có cả những kỷ lục thế giới: một trong những người nhỏ tuổi nhất khởi nghiệp một công ty đầu tư và một trong những phi công trẻ nhất. Kỷ lục thứ hai được ghi nhận sau chuyến bay dài 30 phút của Duoduo gần Bắc Kinh, ở độ cao hơn 300 mét.

Trên tường nhà còn có các bảng biểu và tài liệu ghi lại chi tiết lịch trình hàng ngày của Duoduo. Cậu bé 6 tuổi chỉ được thức dậy vào 7h trong những ngày nghỉ, còn bình thường, Duo phải ngủ dậy lúc 6h30.

Phi công nhỏ tuổi chỉ có một ngày được nghỉ ngơi. "Cháu có thể xem phim vào chủ nhật", Duoduo nói.

Duoduo bây giờ hoạt bát, trái ngược hoàn toàn so với hình ảnh run rẩy mà thế giới nhìn thấy cách đây hai năm. Duoduo vẫn còn nhớ cảm giác rét buốt của ngày hôm ấy, nhưng cậu bé cũng nhớ những gì xảy ra tiếp sau đó.

"Khi cháu ở trần chạy bộ, cháu khóc không ngừng. Sau đó, bố cho cháu tắm nước nóng", Duoduo nói.

Về phần mình, He nói rằng câu chuyện của họ không có gì hơn ngoài những hình ảnh khắc nghiệt. He đã bắt con trai cởi trần chạy bộ giữa trời tuyết, anh cũng bắt cậu bé trượt tuyết, leo núi và tắm nước lạnh. He khẳng định thử thách nào cũng có mục đích của nó.

"Một đứa trẻ không trải qua khó khăn thì không thể trở nên mạnh mẽ được", ông bố này nói. "Điều đó có nghĩa là từ khi con còn nhỏ, chúng ta nên để chúng chiến đấu nhiều hơn, cho phép chúng trải nghiệm nhiều hơn. Điều đó rất tốt cho sự phát triển của chúng".

Tuy nhiên, cuộc sống của Duoduo không hoàn toàn chỉ có những thử thách. Cậu bé sống rất thoải mái và hy vọng lớn lên sẽ trở thành một doanh nhân như Bill Gates, vì "lúc đó cháu có thể giúp đỡ người khác và mua nhiều thứ".

Nói về phương pháp dạy con của bố mình, Duoduo cho rằng nó có hai mặt tích cực và tiêu cực: "Mặt tích cực là cháu có thể học được rất nhiều thứ, còn mặt tiêu cực là bố cháu quá nghiêm khắc!".

Video Duoduo lái thuyền và chạy bộ:

Cậu bé 6 tuổi một mình lái thuyền

Video Duoduo lái máy bay:

Bé 6 tuổi lái máy bay

Anh Ngọc (Video: NDTV, Jiangsu TV)