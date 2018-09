Bé 5 tuổi sống sót sau cú trượt chân từ tầng 20

Em bé Trung Quốc bám vào lan can tầng 19 gần nửa giờ trước khi được cứu hộ phá cửa vào cứu.

Cậu bé kiên cường bám vào lan can tầng dưới để giữ mạng trước khi được những người khác đến cứu. Ảnh: SCMP.

Theo Dazhou Evening News, cậu bé 5 tuổi được hàng xóm phát hiện đang treo người trên lan can ban công tầng 19 khu chung cư ở thành phố Dazhou, tỉnh Tứ Xuyên, vào khoảng 6h sáng 11/7. Họ nghe thấy tiếng em kêu cứu.

Chỉ vài phút sau, cảnh sát được gọi tới hiện trường. 7 cảnh sát cùng một vài hàng xóm lập tức chạy lên tầng 18 và 19 của tòa nhà cao tầng để cứu đứa trẻ. Nhà chức trách đã phải phá cửa căn hộ tầng 19, nơi cậu bé treo người lơ lửng trên ban công 30 phút, để cứu em, theo SCMP.

Gia đình sau đó cho hay lúc bé trai ngủ dậy, trong nhà không có ai. Trong lúc ra lan can để nhìn ra ngoài, cậu bé bị trượt chân ngã xuống dưới. Đứa trẻ may mắn bám tay được vào lan can tầng dưới và giữ nguyên tư thế đó trước khi có người tới cứu.

Tháng trước, tại thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, những người hàng xóm cũng cứu thành công hai bé gái mắc kẹt trong tòa nhà bị cháy. Họ đã xếp thành "chiếc thang người" để một người leo lên tầng 2 giải cứu các nạn nhân.