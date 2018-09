Bé 4 tuổi bị đánh đến biến dạng

Khi người dân xông vào nhà trọ, bé Ngân bị trói nằm ngất lịm dưới sàn với gương mặt sưng húp, biến dạng, kiến bu đầy người.

Chiều 13/9, Công an phường Bình An, thị xã Dĩ An (Bình Dương) đã bàn giao Đỗ Trọng Minh (27 tuổi, quê Đồng Nai) và Nguyễn Thị Thuỳ Trang (26 tuổi, quê Vĩnh Long) cho Công an thị xã Dĩ An để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi ngược đãi, đánh đập trẻ em.

Bé Ngân được người dân giải cứu đưa đi cấp cứu. Ảnh: Nguyệt Triều.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 12/9, người dân ở dãy trọ thuộc khu phố Nội Hoá 2, phường Bình An, nghe tiếng gào khóc khàn đặc của bé Đỗ Thị Kim Ngân (gần 4 tuổi) suốt nhiều giờ cùng với tiếng la hét của vợ chồng Minh. Khi nhiều người xông vào phòng trọ C3 thì bé gái bị trói nằm ngất lịm dưới sàn với gương mặt sưng húp, biến dạng, kiến bu đầy người. Một số người đưa bé Ngân đến bệnh viện Đa Khoa Dĩ An, vài người khác giữ vợ chồng Minh lại rồi báo công an.

"Lúc phát hiện cháu bé với bộ dạng thảm thương, nhiều người định xông vào đánh Minh nhưng lực lượng công an kịp đến ngăn chặn", anh Lê Đức Mỹ - người đưa bé Ngân đi cấp cứu - nói.

Sau khi được bác sĩ cho thở oxy và sơ cứu khoảng nửa giờ, bé Ngân tiếp tục được chuyển lên cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Các bác sĩ cho biết, sau gần một ngày được cứu chữa sức khoẻ bé Ngân hiện đã tạm ổn. Tuy nhiên, những vết sưng tấy, bầm tím vẫn còn nguyên trên khuôn mặt cháu, nhất là đôi mắt vẫn chưa thể mở.

Chị Trần Thị Quế Nhàn (22 tuổi), người đã chăm sóc bé Ngân từ lúc đưa đi cấp cứu, cho biết khi tỉnh lại bé gái luôn tỏ ra hoảng loạn. "Ba đánh và trói con bằng dây điện", bé gái nói giọng yếu ớt.

Theo người dân tại khu trọ, vợ chồng Minh đến thuê phòng khoảng một tháng trước. Anh này làm bảo vệ ở một công ty nhưng hiện đã nghỉ việc. Có lần bé Ngân ra ngoài chơi, những người trong khu nhà trọ thấy người cháu nhiều vết bầm tím nên thương tình cho bánh ăn. Minh nhìn thấy liền quát mắng, cầm roi tre đánh thẳng vào miệng bé gái, chảy máu.

"Còn những lần khác, cứ đánh con bé là vợ chồng nó đóng chặt các cửa lại. Chúng tôi chỉ nghe được tiếng khóc xé lòng của con bé, tiếng la hét, chửi bới và hăm doạ 'mày còn khóc tao đánh chết' của Minh", một phụ nữ cho biết.

Căn phòng trọ nơi vợ chồng Minh ở. Ảnh: Nguyệt Triều.

Tại cơ quan công an, Minh và Trang không thừa nhận đã đánh bé Ngân mà cho đó là cách dạy con. Cặp vợ chồng này không đưa ra bất kỳ giấy tờ chứng minh mối quan hệ huyết thống với bé gái.

Cơ quan điều tra đang xác định quan hệ pháp lý của vợ chồng Minh với bé gái.

VnExpress