Bé 4 tháng tuổi bị người giúp việc rung lắc, tát vào đầu

Camera an ninh ghi lại cảnh người phụ nữ giúp việc ở Nghệ An có hành vi dùng gối đập, tát vào đứa trẻ nhũ nhi.

Bé 4 tháng tuổi bị bạo hành

* Hình ảnh bà Lý hành hung đứa trẻ.

Anh Đinh Văn Tài (33 tuổi, trú phường Bến Thủy, thành phố Vinh) cho hay ngày 24/10 tình cờ xem lại camera an ninh tại nhà riêng đã giật mình khi thấy bà Đặng Thị Lý (58 tuổi, trú huyện Hưng Nguyên), người giúp việc, có hành động bạo hành con trai bốn tháng tuổi.

Hình ảnh từ camera ngày 11/10 có độ dài gần một phút ghi lại, trong lúc bế đứa trẻ ngồi tại võng tại nhà, bà Lý đã giật chân đứa trẻ, dùng gối đập vào mặt, thả gối bà ta tiếp tục dùng tay phải đánh liên tiếp hai cái vào đầu đứa trẻ. Chưa dừng lại, người phụ nữ này tiếp tục bế xốc đứa trẻ dậy vừa đi vừa vật ngửa ra trước camera bất ngờ bị tắt.

Bà Lý vung tay đánh đứa trẻ. Ảnh: Cắt từ video.

"Tôi không dám xem lại hình ảnh đau lòng này. Đứa trẻ không có tội tình nhưng bà Lý đã bạo hành quá đáng", anh Tài nói và cho biết dữ liệu của camera những ngày gần đây đều bị cắt vài giờ mỗi ngày trong những lúc chỉ có bà Lý ở nhà trông con. Vì vậy, gia đình nghi vấn ngoài lần bạo hành được ghi lại thì có thể bà Lý còn nhiều có hành vi tương tự.

Anh Tài kể khoảng một tuần trước khi phát hiện hình ảnh từ camera, vợ chồng anh thấy con trai hay bị nôn và quấy khóc vào ban đêm. Ngày 12/10, anh chị đưa con đi khám. Bác sĩ có nói đứa trẻ có nội tạng bình thường, song ở phần thóp có hiện tượng bị phồng.

Người nhà bé bị bạo hành * Anh Đinh Văn Tài kể lại việc con mình bị bạo hành.

Trước đó, thông qua người quen giới thiệu, gia đình anh thuê bà Nguyễn Thị Lý tới giúp việc từ ngày 5/10 với mức lương 4 triệu đồng mỗi tháng. Tại thời điểm camera ghi lại hình ảnh bạo hành, bà Lý mới làm việc tại nhà anh được sáu ngày.

Chiều 24/10 khi phát hiện vụ việc, gia đình anh Tài hỏi chuyện, ban đầu bà Lý chối, chỉ nói là vỗ đứa trẻ. Tuy nhiên khi xem lại những hình ảnh ảnh được trích xuất thì bà ta đã thừa nhận. Trong bản tường trình viết tay, người phụ nữ này thừa nhận trách nhiệm.

"Tôi thiếu trách nhiệm nên cháu nay bị sưng não. Nay tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước gia đình và pháp luật", bà Lý viết. Tờ giấy này được bà Lý gửi lại gia đình trước lúc trở về quê.

Cháu bé trong vòng tay của mẹ. Ảnh: Anh Thư.

Chiều 25/10, Công an thành phố Vinh xác nhận đã vào cuộc xác minh, triệu tập bà Lý để làm việc. Phía gia đình cũng đã có đơn yêu cầu công an làm rõ vụ việc, đợi công an yêu cầu thì sẽ đưa bé đi giám định.

Bản viết tay được cho là của bà Lý.