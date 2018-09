Bé 4 tháng sống sót kỳ diệu sau tai nạn ở Quảng Bình

Bay ra khỏi chiếc xe khách gặp nạn sáng 24/8, bé trai 4 tháng tuổi được phát hiện nằm sát mép suối, tay nắm chặt lấy bụi cỏ.

Bé trai 4 tuổi sống sót sau tai nạn.

Bé trai được đưa vào tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, Quảng Bình trong tình trạng mê man, nhiều vết thương vùng mặt, ngực, chảy máu nhiều. Các bác sĩ đã nhanh chóng cấp cứu, hội chẩn và chuyển bé vào phòng phẫu thuật xử lý vết thương.

Theo mẹ bé, hai mẹ con ở Lạng Sơn đang trên đường vào TP HCM. Trên xe, bé nằm bên mẹ dọc hành lang lối đi. Khi xe gặp nạn, bé bị trôi tuột xuống phần đầu xe và bay ra ngoài. Lúc mọi người tìm được thì bé nằm khóc ở sát mép suối, một tay đang nắm chặt bụi cỏ.

“Đúng là một điều kỳ diệu mà tôi không thể tin nổi, ông trời đã thương cho mẹ con tôi”, bà mẹ trẻ xúc động nghẹn ngào. Bé đã qua cơn nguy kịch và đang được điều trị, chăm sóc đặc biệt.

Chiếc xe treo lơ lửng trên thành cầu trong vụ tai nạn sáng 24/8.

Trước đó, khoảng 3h sáng 24/8, ôtô khách biển kiểm soát Đăk Lăk do tài xế tên Tuấn điều khiển hướng bắc nam, khi đến Km 708 quốc lộ 1A đoạn qua xã Sen Thủy (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) đột ngột mất lái. Thời điểm xe gặp nạn, trời mưa to. Xe đâm gãy lan can cầu, chúi đầu xuống chạm đất ở độ cao khoảng 5 mét. Phần còn lại của chiếc xe treo lơ lửng trên thành cầu. Nhiều người bị rơi ra khỏi xe, trong đó có bé 4 tháng tuổi kể trên và một cụ ông.

Theo VnExpress