Bé 4 tháng bị bỏ rơi vì dị tật tim ngoài lồng ngực

Cậu bé đang được chăm sóc tại bệnh viện Nhi Trùng Khánh và sắp được phẫu thuật nhờ tiền quyên góp của người dân địa phương.

Ca phẫu thuật của An An dự kiến sẽ kéo dài từ 3 đến 5 tiếng. Ảnh: VCG

Theo Huanqiu, bé An An (Trùng Khánh, Trung Quốc) bị mẹ bỏ rơi khi mới 110 ngày tuổi và được một người qua đường tìm thấy rồi đưa đến bệnh viện Nhi Trùng Khánh. Kể từ đó, cậu bé được các nhân viên ở đây chăm sóc.

Xue Yan, một y tá ở bệnh viện, cho biết: "Cậu bé rất đáng yêu và dễ thương, không gây rắc rối gì cả".

Xue cho biết cô và các đồng nghiệp ở bệnh viện nâng niu, chăm sóc An An như một con búp bê. Họ thay phiên nhau cho bé ăn và thay bỉm cho bé.

Sau khi kiểm tra, các bác sĩ xác nhận An An bị Ngũ chứng Cantrell, khiến một người sinh ra có tim nằm không đúng vị trí. Trong trường hợp của An An, bé có tim trồi ra ngoài lồng ngực.

Để giữ được tính mạng, An An cần phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật. Người dân địa phương sau khi biết hoàn cảnh của bé đã quyên tiền giúp đỡ. Theo y tá Xue, mới đây các bác sĩ đã quyết định sẽ tiến hành phẫu thuật mở tim cho bé. "Ca phẫu thuật sẽ diễn ra trong vòng 3 đến 5 tiếng", cô nói.

Nếu ca mổ thành công và sức khỏe của An An phục hồi tốt, cậu bé sẽ có một cuộc sống bình thường như bao người. Thông thường người bị Ngũ chứng Cantrell cần phải được phẫu thuật, tùy thuộc vào mức độ nặng nhẹ của bệnh nhân. Nếu không được chữa, người bệnh có thể sẽ mất mạng.

Đến nay, người dân đã quyên góp 200.000 nhân dân tệ (hơn 30.300 USD) để An An được chăm sóc y tế. Tuy nhiên, số tiền này là không đủ cho các chi phí hậu phẫu và hồi phục sức khỏe. Bệnh viện nhi Trùng Khánh cho biết nếu mọi người muốn, họ có thể tiếp tục quyên tiền ủng hộ.

Ngũ chứng Cantrell là một tình trạng rất hiếm gặp. Thông thường, trong 5,5 triệu trẻ chào đời mới có một trẻ bị bệnh.

Hướng Dương