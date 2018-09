Bé 3 tuổi bị cô giáo đánh bầm dập vì& đi tiểu nhiều

Chỉ vì đi tiểu nhiều lần, một bé trai 3 tuổi đã bị cô giáo trường mầm non công lập ở TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đánh bầm dập.

Sáng 26/12, ông Nguyễn Phương Nam, Phó Phòng Giáo dục Đào tạo TP Quy Nhơn, xác nhận thông tin về việc cô Nguyễn Thị Quỳnh, giáo viên trường Mầm non Quy Nhơn đánh một bé 3 tuổi đang gây xôn xao dư luận là có thật.

Trước đó, chiều tối 25/12, sau khi đón con đi học ở trường Mầm non Quy Nhơn về nhà, chị Phan Thị Hà Thu đã rất bức xúc khi phát hiện cháu Võ Anh Quân (3 tuổi, con chị) bị nhiều vết bầm tím to, kéo dài từ bên này sang bên kia mông. Sau khi tìm hiểu vụ việc, chị Thu mới biết được vết tích để lại trên người con mình là do cô giáo đánh.

Bé Quân với thương tích trên người do cô giáo gây ra.

Theo chị Thu, người đánh con mình là cô giáo tên Quỳnh, đang dạy lớp cháu Quân. Thời điểm bị cô đánh, Quân đang bị bệnh táo bón nên thường xuyên mắc tiểu, cứ 5-10 phút cháu đi tiểu một lần. Buổi trưa cùng ngày, thấy Quân liên tục đi tiểu, cô Quỳnh bực mình đánh cháu.

Đây không phải là lần đầu tiên bé Quân bị cô giáo đánh. Trước đó, bé cũng đã nhiều lần bị cô giáo đánh, để lại vết tích trên bàn tay, cổ tay. “Nhiều lần tới đón con, thấy cô giáo đập thước đen đét vô bàn, tôi nghĩ là cô chỉ dọa các cháu thôi chứ không nghĩ là các cháu bị đánh đau như vậy. Con tôi ốm yếu, vừa ốm một trận phải nghỉ học nửa tháng trời, vậy mà mới đi học lại có mấy ngày đã bị đánh như vậy. Chiều đón con về, thấy bụng cháu to, tôi đã thấy bất thường rồi. Khi đưa cháu đi tắm, thấy mông cháu như vậy, tôi chỉ còn biết chảy nước mắt. Có lẽ sau khi bị cô đánh, cháu bị bí tiểu nên bụng chướng như vậy. Hơn nữa, bị đánh từ trưa mà đến chiều tối vết tích vẫn còn rõ như vậy chứng tỏ cô giáo đánh khá mạnh tay”, chị Thu bức xúc.

Trường mầm non nơi bé Quân theo học.

Uất ức trước sự việc trên, khoảng 19h cùng ngày, chị Thu đã đưa sự việc lên trang Facebook cá nhân của mình với mong muốn được chia sẻ. Chỉ sau khoảng 2 giờ đăng, bài viết của chị cùng hình ảnh cháu bé bị đánh đã khiến nhiều người phẫn nộ.

Chị Thu cho biết thêm, sau khi bài viết chị đăng vụ việc lên mạng xã hội, tối cùng ngày, cô Quỳnh đã đến nhà nhận lỗi và xin bỏ qua nên ngay sau đó chị đã xóa bài viết trên. Giải thích về vụ việc, cô cho rằng vì nghĩ rằng cháu Quân đòi ra nhà vệ sinh nghịch nước rồi té ngã nên đã đánh cháu bé một phát vào mông để răn đe. Khi biết mẹ cháu bức xúc về việc con mình bị đánh, cô Quỳnh cũng đã đến nhà xin lỗi gia đình.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Kim Phương, Hiệu trưởng Trường Mầm non Quy Nhơn, cho biết việc cô Quỳnh đánh cháu Quân là nhẹ, không để lại vết tích gì. “Tuy nhiên, dù gì thì hành vi đánh cháu Quân của cô giáo cũng là sai. Chúng tôi sẽ yêu cầu cô làm bản tường trình vụ và xử lý nghiêm việc này”.

Theo Người Lao Động

* Tên nhân vật đã được thay đổi