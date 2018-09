Bé 3 tháng tuổi tử vong dưới giếng đầy bí ẩn

Bé gái chưa biết bò nhưng lại được tìm thấy đã tử vong một cách bí ẩn dưới giếng hoang nằm giữa cánh đồng.

Ngày 3/4, người dân ở xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc vẫn còn bàng hoàng trước cái chết của cháu Khương Khánh Ly (3 tháng tuổi). Ngồi trước ban thờ của đứa con gái bé bỏng vừa được lập vội, anh Khương Trung Chính (sinh năm 1972) gương mặt hốc hác, vô hồn khi đối mặt với thảm kịch gia đình.

Anh Chính chia sẻ: “Tôi làm tài xế xe buýt tuyến 03 (Lập Thạch – Vĩnh Phúc). Khoảng 4h30 sáng ngày 31/3, như thói quen hàng ngày, tôi sửa soạn đồ đạc tới chỗ làm cách nhà hơn 10 km. Trước khi rời khỏi nhà, tôi vẫn thấy vợ (Nguyễn Thị Hiên) đang nằm ngủ cùng con gái thứ 3 là cháu Khương Khánh Ly. 5h sáng, khi tôi vừa tới nơi làm việc thì nhận được điện thoại của con gái đầu thông báo là em gái mất tích”.

Tin báo khiến chân tay anh Chính rụng rời, liền tức tốc trở về nhà, cấp báo sự việc cháu Ly bị mất tích tới Công an xã Tiên Lữ. Ông Đặng Ngọc Minh, Trưởng Công an xã Tiên Lữ kể lại, sau khi nhận được tin báo, công an xã có mặt tại hiện trường, ghi nhận tã lót cũng như quần áo ấm của cháu Ly vẫn còn trên giường ngủ.

Trong khi đó, mẹ cháu bé gào khóc như điên dại kêu nhờ mọi người tìm kiếm con mình. Nhiều giả thiết được đưa ra như cháu bị bắt cóc, được người nhà bế đi đâu đó chơi đều bị loại bỏ. Sau đó, mọi nghi ngờ dồn vào việc cháu Ly bị sát hại.

Hiện trường tìm thấy thi thể cháu bé là một chiếc giếng có đường kính hơn 1m, sâu gần 3m. Giếng này từng là nơi người dân trong làng lấy nước sinh hoạt.

Công an xã cùng người dân đổ xô đi tìm kiếm khắp đường làng, ngõ ngách. Tới khoảng hơn 6h sáng cùng ngày, anh Khương Đại Nghĩa (sinh năm 1976), chú ruột cháu Ly khi tìm kiếm ngoài khu vực cánh đồng cách nhà 200m thì bàng hoàng phát hiện xác cháu bé nổi lập lờ trên mặt nước dưới giếng bỏ hoang.

Anh Khương Trung Chính cho biết, vợ chồng anh kết hôn từ năm 1998, có chung với nhau 3 người con (1 trai, 2 gái). Cháu Ly là con gái thứ 3, hiện chị Hiên trong thời gian nghỉ sinh. Kể từ sau khi sinh cháu Ly, chị Hiên bắt đầu có dấu hiệu bị rối loạn thần kinh, trầm cảm. Gia đình đã đưa đi khám nhiều nơi và mới điều trị bệnh được gần 1 tháng.

Anh Chính bày tỏ quan điểm: “Hiện tại gia đình chúng tôi chưa có bất cứ căn cứ gì để nghi ngờ hay quy kết ai đã ném cháu xuống giếng cả. Giờ tất cả chỉ biết trông chờ vào cơ quan công an sớm điều tra làm rõ vụ việc”.

Tuy nhiên, anh Chính cũng nói thêm, thời gian gần đây, trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày vợ anh có những biểu hiện khác thường. Có lần, chị Hiên bảo với chồng là tối ngủ hay gặp những giấc mơ kỳ lạ, bảo cháu Ly bị mắc bệnh, rồi khóc lóc đòi chồng mang con đi khám. Biết vợ tâm lý không được bình thường nên anh Chính đã động viên, an ủi. Lần khác, khi đang trông con ở nhà, chị Hiên chạy sang bảo với bố mẹ chồng rằng muốn uống thuốc sâu tự tử, chán ghét cuộc sống hiện tại. Lần gần nhất cách đây 2 tuần, khi đang ngồi ăn cơm giữa nhà, chị Hiên gào khóc rồi nói: “Mong ông trời bắt cháu Ly đi”. Thấy vợ nói toàn điều gở, anh Chính tỏ ra nóng giận, quát mắng…

Nhận thức được bệnh tình của vợ nên anh Chính cũng như mọi người trong gia đình lúc nào cũng để mắt. Tối đến, anh Chính thường là người chịu trách nhiệm trông cháu Ly. Chỉ khi cháu quấy khóc do đói sữa mẹ, anh mới chuyển cháu cho vợ chăm sóc. Trước khi đi làm, anh Chính còn cẩn thận dặn bố mẹ để ý tới vợ và con gái.

Trưởng thôn xã, anh Trần Trọng Suất cho biết: "Chưa ai nhìn thấy cô ấy vứt con nên chưa thể đưa ra kết luận. Cô ấy là giáo viên, sống rất tốt với mọi người xung quanh, hòa nhã, điềm đạm với mọi người. Khoảng gần một tháng nay, cô ấy có biểu hiện của chứng bệnh trầm cảm".

Chủ tịch xã Tiên Lữ, ông Khương Văn Hiền cho biết: "Sinh xong con thứ 3, cô giáo có dấu hiệu bệnh trầm cảm, nhưng chưa đi khám ở bệnh viện nào. Cô giáo Hiên là người hiền lành tốt tính, chồng làm lái xe, kinh tế cũng ổn định. Họ mới làm được ngôi nhà khang trang. Công an đang điều tra thông tin cháu bé bị vứt xuống giếng giờ thuộc ban chuyên án của tỉnh Vĩnh Phúc. Cơ quan pháp y cũng đang xét nghiệm xem cháu bé chết vì biết nguyên nhân gì. Bởi cháu bé mới 3 tháng tuổi không biết bò, không biết đi nên không thể rơi xuống giếng được. Hiện giờ cô giáo đang ở nhà chị gái, do quá đau buồn nên nhà chồng để cô giáo Hiên về nhà".

Công an đang tiếp tục điều tra nguyên nhân. Chị Hiên cũng đã được triệu tập.

Theo Giadinh.net.vn, Đất Việt