Bé 3 tháng tuổi sống sót khi hai mẹ con nhảy giếng tự tử

Điều khó lý giải là sau khoảng 20 phút chìm nước lạnh mới nhưng cháu bé vẫn mím chặt môi, không hề bị nước vào cơ thể.

Người dân xã Trịnh Xá (TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) vẫn đang bàn tán xôn xao về sự sống sót kỳ diệu của cháu bé mới được 3 tháng tuổi bị mẹ ôm nhảy xuống giếng tự vẫn. Cháu bé đó là Nguyễn Quang Dũng (sinh năm 2014) còn người mẹ xấu số là chị Ngô Thị Duyên (sinh năm 1964, ngụ thôn Thượng, xã Trịnh Xá).

Nguyên nhân hành động quyên sinh của chị Duyên được xác định là do những mâu thuẫn với chồng hờ. Trong phút cùng quẫn, người phụ nữ này đã ôm con nhảy xuống giếng tự vẫn nhưng may mắn cháu bé đã được người dân cứu sống. Tuy nhiên giờ đây, cháu bé này lại phải sống cảnh mồ côi mẹ còn cha thì bỏ đi.

Nhiều người dân địa phương cho biết, vào chiều ngày 31/3, mọi người nghe thấy tiếng kêu thất thanh của bà Ngô Thị Ngư (mẹ nạn nhân). Bà Ngư hốt hoảng gọi mọi người đến giúp đỡ vì con gái đã nhảy xuống giếng tự vẫn. Ngay tức khắc, nhiều người sống gần đó chạy đến ứng cứu. Đã rất cố gắng nhưng họ cũng chỉ cứu được cháu bé còn người mẹ phải nằm lại dưới dòng nước lạnh.

Là người chứng kiến sự việc, bà Hoa (một người hàng xóm) kể lại: “Tôi thấy rất lạ, người lớn rơi xuống giếng sâu còn khó sống, vậy mà đứa trẻ mới được 3 tháng 7 ngày tuổi lại có thể sống sót sau gần 20 phút chìm dưới nước. Khi cứu lên đến nơi, cháu bé đã ngất đi nhưng miệng vẫn mím chặt, không hề bị nước vào cơ thể, người tím tái. Tuy nhiên sau vài động tác hô hấp, cháu bé đã tỉnh dậy và bật tiếng khóc”.

Bé Dũng đang được bà ngoại và các bác chăm sóc sau khi mẹ qua đời, cha bỏ đi.

Bà Ngư nghẹn ngào nói: “Chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết, vậy mà con Duyên hành động dại dột quá. May mà mọi người còn cứu được đứa trẻ, chứ không chúng tôi cũng không biết phải bấu víu vào đâu”.

Bà vừa dứt lời, tiếng trẻ nhỏ ở giường bên cạnh khóc thét lên của bé Dũng. Mới được hơn 3 tháng tuổi nhưng cháu bé khá cứng cáp, bụ bẫm. Ôm cháu bé vỗ về, bà Ngư nghẹn giọng: “Thằng bé bình thường ngoan lắm. Nhưng từ hôm sự việc xảy ra, những lúc ngủ nó thường giật mình thon thót”.

Nhắc lại sự việc đau lòng, bà Ngư khẽ lau những giọt nước mắt chảy dài trên gò má: “Hôm ấy vào khoảng 5h chiều, ở nhà chỉ còn tôi và mẹ con cái Duyên. Nhân lúc tôi lúi húi trong bếp, nó ôm con đi ra bờ giếng. Tôi tưởng nó tắm gội cho con, nào ngờ một lát sau nghe tiếng ùm ngoài giếng. Tôi chạy vội ra thì thấy đôi dép của con mỗi chiếc một nơi ở sân giếng. Tôi không ngờ được rằng, nó lại nghĩ quẩn ôm con nhảy giếng tự tử”.

Ngay khi gọi được dân làng tới nơi, nhìn xuống mặt nước đã phẳng lặng, những người có mặt ai nấy đều “đứng tim” vì sợ. Theo lời bà Ngư, giếng nhà bà sâu tới 9m, mặt nước chỉ cách thành giếng khoảng 2m. Ngay lúc đó, người dân lấy chiếc thang dài, khuấy xuống đáy giếng thì cháu nhỏ nổi lên mặt nước. Một người bắc thang xuống và bế cháu bé lên còn người mẹ thì đã quá muộn.

Sự sống sót kỳ diệu của cháu bé khiến ai nấy đều không khỏi ngạc nhiên. “Chắc là cháu tôi phước lớn mạng lớn, chứ đã rơi xuống giếng thì cầm chắc cái chết rồi”, bà Ngư ngậm ngùi nói.

Người nhà cũng cho biết, trước đó nhiều ngày, chị Duyên có những hành động và lời nói bất thường. Buổi chiều hôm xảy ra sự việc, chị Duyên lấy cớ đuổi mọi người ra khỏi nhà để thực hiện ý định của mình. “Chiều hôm đó, nó kêu thèm tôm rồi bảo tôi qua ao nhà bên bắt tôm về. Còn mẹ tôi, nó nhắc khéo bà đi nấu cơm không tối, vậy mà nhân lúc không có ai nó làm liều”, chị Xuyên (chị gái nạn nhân) cho hay.

Chị Duyên là con út trong gia đình có 4 chị em, bố mất khi chị vừa lên 7 tuổi. Mặc dù nhà nghèo không được học hành đầy đủ nhưng chị Duyên là người cầu tiến, chăm chỉ. “18 tuổi, Duyên lên Hà Nội học may. Sau 4 năm học hành, nó về mở hiệu may mành rèm tại nhà. Sau khi tay nghề được nâng cao, nó bắt mối rồi mở thêm một hiệu may ở dưới huyện Bình Lục (Hà Nam). Có chút nhan sắc, công việc ổn định, thu nhập khá nhưng nó vẫn mãi lẻ bóng đi về. Mặc dù có nhiều người để ý tới nhưng không hiểu sao nó chẳng chịu ưng một ai cho tới khi 40 tuổi. Vậy nhưng người đàn ông mà nó quen và định lấy làm chồng lại từng có vợ. Đó cũng là ngọn nguồn gây ra bi kịch ngày hôm nay”, bà Ngư chia sẻ.

Người đàn ông đó là Nguyễn Văn Tùng, trú tại huyện Bình Lục. Suốt thời gian yêu nhau chị Duyên không hề biết anh này đã có vợ. “Cả gia đình tôi đều bị Tùng lừa dối. Trước hôm cưới 4 ngày, con Duyên và mọi người trong gia đình mới té ngửa khi biết Tùng đã có vợ. Mặc dù đám cưới vẫn diễn ra nhưng chúng nó không đăng ký kết hôn. Cưới nhau được 2 tháng, vợ chồng nó bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân cũng chỉ vì Tùng không chịu khó làm ăn, suốt ngày vòi tiền vợ để ăn chơi. Không những vậy, khi biết Duyên mang thai, nó còn bảo đó không phải là con mình. Nó thường kiếm cớ gây sự rồi hành hạ con gái tôi. Quá uất ức, Duyên đã quyết định sống ly thân”, bà Ngư không giấu được sự bức xúc khi nói về con rể hờ của mình.

Bà Ngư đau lòng trước cái chết của con gái.

Thời gian sau đó, chị Duyên hạ sinh một bé trai kháu khỉnh. Bà Ngư kể: “Trong khi mẹ chồng rồi họ hàng quý mến Duyên và thương yêu cháu nhỏ thì Tùng lại chẳng đoái hoài gì đến. Sau khi Duyên sinh con, nó đã bỏ vào Nam làm ăn rồi lấy vợ mới trong đó”. Quá buồn chán, đến ngày 26/3 Duyên đã chuyển về nhà mẹ ruột sinh sống.

Nói về chuyện của cô em gái bất hạnh, anh Ngọc Anh, anh trai của Duyên, chia sẻ: “Những ngày về đây sinh sống, tôi có hỏi chuyện nhưng Duyên chẳng chịu chia sẻ. Không những vậy, tôi còn nhận thấy Duyên có những biểu hiện bất thường. Tối hôm 29/3, nó đột nhiên mang con lên gác rồi đóng cửa phòng lại không cho ai vào. Cả ngày hôm sau, nó cũng không bước chân ra khỏi phòng. Đến ngày 31/3, nó tự vẫn. Ngay khi nghe được thông tin, tôi tức tốc về nhà nhưng không kịp”.

Ông Đông (Trưởng thôn Thượng) cho biết: "Ở địa phương, Duyên có tiếng là khéo tay, tính tình vui vẻ, sống hòa đồng với mọi người. Vì vậy khi sự việc xảy ra, người dân nơi đây ai nấy đều bất ngờ và thương xót. Chỉ vì một phút nghĩ quẫn mà cô ấy đã làm điều dại dột, cũng may cháu bé đã may mắn sống sót”.

Trao đổi cùng người viết về sự việc của chị Duyên, thạc sĩ Bùi Hồng Quân, chuyên gia nghiên cứu tâm lý, xã hội học cho biết: “Việc chị Duyên ôm con tự tử nguyên nhân rất có thể là do chứng trầm cảm sau sinh. Trầm cảm sau sinh là tình trạng liên quan đến suy nghĩ, cảm giác mệt mỏi, buồn chán và lo lắng xuất hiện sau sinh. Những phụ nữ mắc bệnh trầm cảm sau sinh thường có tâm lý lo sợ con mình sẽ bị hại và bản thân mình là người mẹ xấu. Nguyên nhân dẫn đến căn bệnh này có thể là do thay đổi về nội tiết".

Chuyên gia cũng phân tích, việc khó khăn trong chăm sóc bé cũng là một trong những nguyên nhân chính. Nhiều bà mẹ cảm thấy căng thẳng, mất ngủ. Đặc biệt là vấn đề mâu thuẫn gia đình, vấn đề tài chính, thiếu sự giúp đỡ của người thân. Bà mẹ bị trầm cảm thường hay bị ám ảnh, có thể về một người, một tình huống hay một hoạt động cụ thể nào đó. Có người còn tỏ ra sợ hãi và tin rằng mình là mối nguy hại cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt là đứa trẻ. Những nỗi sợ này là triệu chứng thường gặp của trầm cảm, có thể đi kèm với cảm giác tội lỗi. Vì vậy rất dễ gây nên những sự việc đáng tiếc, đau lòng.

Theo Giadinh.net.vn

*Tên một số nhân vật đã được thay đổi