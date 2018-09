Bé 2 tuổi ngưng thở vì hóc hạt đậu

Họ sặc dữ dội sau khi cho hạt đậu phộng vào miệng ăn, bé trai nhà ở Trà Vinh khóc thét rồi lịm dần.

Bệnh nhi được đưa đến bệnh viện địa phương sơ cứu trước khi chuyển về Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM) trong tình trạng ngưng thở, mạch yếu, giãn đồng tử và không còn cử động.

Trong tình thế nguy cấp, các bác sĩ đã chẩn đoán hình ảnh và phát hiện hạt đậu đang nằm chắn đường thở. Bệnh nhi lập tức được mở khí quản để trợ thở đồng thời tiến hành phẫu thuật.

"Theo quan sát, hạt đậu đã có thể di chuyển lên xuống trong đường thở trước khi kẹt lại và gây ngạt. May mắn bé chưa bị ảnh hưởng đến chức năng thở", một bác sĩ cho biết.

Cũng theo các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1, đây là trường hợp nguy kịch do hóc hạt may mắn được cứu sống bởi bé bị ngạt khá lâu. Tại bệnh viện, mỗi tháng có đến vài trường hợp hóc dị vật đường thở do trẻ ăn uống bị hóc hạt hoặc ngậm pin, cúc áo, đồng xu.

Thiên Chương