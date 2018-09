Bé 2 tuổi chết ở hố ga trong trường mầm non

Khi cô giáo đi lấy cơm thì hai cháu nhỏ đã đi ra ngoài, một cháu đã rơi xuống hố ga không đậy nắp tử vong.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 10h15 ngày 3/9, tại trường Mầm non xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Bé Nguyễn Doãn Nhân (2 tuổi 2 tháng) cùng em trai sinh đôi Nguyễn Doãn Tà, con của vợ chồng chị Võ Thị Hường và anh Nguyễn Doãn Giáp (trú xóm 18, xã Nghi Trường), đang học lớp mẫu giáo bé tại trường mầm non xã Nghi Trường bất ngờ đi ra khỏi lớp.

Hố ga không đậy nắp nơi bé 2 tuổi xảy ra tai nạn.

Lúc đó, hai cô giáo phụ trách lớp của cháu Nhân không nhìn thấy, do một cô đi lấy thức ăn, một cô đang thay đồ cho các bé khác, chuẩn bị cho các bé ăn trưa. Đến khi quay vào lớp, hai cô giáo không thấy anh em Nhân - Tài đâu nữa. Nhà trường, người nhà hai cháu tổ chức đi tìm và phát hiện cháu Nhân bị rơi xuống hố ga không đậy nắp của nhà trường và chết đuối, còn cháu Tài đứng trên bờ.

Ngay sau khi xảy ra sự việc Phòng Giáo dục huyện Nghi Lộc có mặt tại trường mầm non Nghi Trường để tìm hiểu sự việc. Tại hiện trường, qua xem xét và đo đạc hầm ga - nơi bé Nhân chết có mực nước sâu hơn 80 cm, rộng khoảng 1m2.

