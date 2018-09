Bé 19 tháng tuổi sống sót khi rơi 10 m xuống khe núi

Một bé trai ở New Zealand thoát chết kỳ diệu sau khi bị rơi xuống khe núi từ một chuyến tàu ngắm cảnh cùng bố mẹ.

Ảnh minh họa: News.com.au

Tai nạn xảy ra hồi tháng 6 và mới đây các nhà điều tra mới đưa ra kết luận. Cậu bé 19 tháng tuổi chỉ bị rạn xương hàm sau cú ngã từ độ cao hơn 9 m có thể gây mất mạng từ chuyến tàu du lịch của Driving Creek Railway ở Coromandel Peninsula, New Zealand.

Theo Mirror, cậu bé đã mở cửa một toa hành khách và bước ra khỏi tàu khi nó đang đi qua một cây cầu. Không một ai chứng kiến cảnh đứa bé bị rơi khỏi tàu và bố mẹ em khi đó được cho là đang không để mắt tới con trai.

Debbie Despard, Giám đốc an toàn Cơ quan giao thông New Zealand, nói với New Zealand Herald rằng: "Do không có nhân chứng nào, chúng tôi tin rằng đứa trẻ đã mở cửa trong lúc bố mẹ em không để ý. Cửa tàu đã được đóng chốt trước khi tai nạn xảy ra và trong khi cảnh sát điều tra xem chốt này còn tốt hay không, chúng tôi xác nhận tàu không có hệ thống khóa thứ hai".

John Gurney, tổng giám đốc Driving Creek Railway, nói: "Tôi thấy thật may là đứa bé vẫn còn sống và mọi việc không xảy ra tồi tệ hơn".

Hướng Dương