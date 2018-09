Bé 18 tháng chết nóng trong xe hơi vì bị mẹ bỏ quên

Người mẹ quên rằng con gái vẫn đang ở trên xe và đi làm cả ngày. Cô bé 18 tháng tuổi tử vong vì nhiệt độ trong xe quá nóng.

Hiện trường vụ việc được cánh sát phong tỏa. Ảnh: NBC

Jamie Buckley, mẹ của bé Reagan, đến từ thành phố Panama, bang Florida, đã đỗ xe bên ngoài trường học nơi cô làm việc lúc 7h30 sáng 3/6 rồi đi thẳng vào trong mà quên rằng đứa con nhỏ vẫn đang ở trên xe.

Bà mẹ này chỉ nhận ra sự lơ đễnh của mình khi rời trường vào cuối ngày và nhìn thấy con gái đã tắt thở. Các nhân viên y tế được gọi đến hiện trường để cấp cứu cho Reagan nhưng quá muộn.

Theo Mirror, nhiệt độ ngoài trời ở Panama hôm đó chỉ khoảng 28 độ C, nhưng các nghiên cứu đã chỉ ra rằng mức nhiệt độ trong xe ôtô có thể lên tới gấp đôi như thế, tương đương 55 độ C. Phòng cảnh sát quận The Bay cho biết đã tiến hành một cuộc điều tra về sự việc này.

"Văn phòng cảnh sát nhận được điện của trường tiểu học Cedar Grove vào khoảng 3h15 chiều nay về một trường hợp đang bị đe dọa tính mạng. Lúc các nhà chức trách tới, bé gái 18 tháng đã ngừng thở. Điều tra ban đầu cho thấy mẹ nạn nhân là Jamie Buckley, giáo viên tường Cedar Grove, đã tới trường lúc 7h30 sáng nay và quên con gái trên xe. Lúc ra xe để về nhà cô ấy mới nhận thấy Reagan vẫn đang ở ghế sau", đại diện cảnh sát cho biết.

Cảnh sát không tiến hành bắt Jamie Buckley sau sự việc trên và cho rằng đây chỉ là một tai nạn không mong muốn.

Ở Mỹ năm ngoái có ít nhất 30 đứa trẻ tử vong do phải ngồi trong xe hơi nóng nhiều giờ liền.

Hướng Dương