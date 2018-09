Bé 16 tháng tuổi uống thuốc độc của mẹ

Thấy mẹ uống cốc thuốc diệt cỏ rồi ngất lịm đi, đứa bé mới 16 tháng tuổi ngây thơ cũng tiến lại gần cầm cốc thuốc độc lên uống.

Sự việc hai mẹ con chị Lộc Thị Hồng, trú tại xã Bộc Nhiêu, huyện Định Hóa, Thái Nguyên uống thuốc độc vào ngày 13/11 vẫn bao phủ một màu u ám tại miền quê xóm núi trong những ngày đầu đông.

Ông Nguyễn Văn Sáng, trú tại xã Bộc Nhiêu kể lại: “Khoảng 8h30 ngày13/11, tôi nghe rõ tiếng kêu cứu, khi cánh của mở ra thì mùi thuốc diệt cỏ xông vào mũi. Chị Hồng vật vã đau đớn nằm dưới đất, bên cạnh là con gái Nguyễn Thị Hải (16 tháng tuổi) đang lịm dần. Sau đó, cả gia đình tức tốc đưa hai mẹ con Hồng lên bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Trên đường đi chị Hồng luôn miệng bảo chồng: 'Anh ơi cố gắng cứu con và em, em không muốn chết".

Nhiều người có mặt lúc đó cũng đều rơi nước mắt, còn anh Nam thì gào khóc trong đau đớn khi mất đi người vợ còn đứa con trong tình trạng nguy kịch. Bà Nguyễn Thị Lý, mẹ chồng của Hồng kể lại: “Nằm giữa nền nhà, cái Hồng trong trạng thái sùi bọt mép, mếu máo nói cho đứa con gái thuốc diệt cỏ và liên tục nói lời xin lỗi rồi ra đi mãi mãi. Tôi vội bế đứa bé dốc ngược rồi chạy bộ gần 1 km mới gặp được xe ôm đưa cháu đi cấp cứu tại trạm xá của xã".

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Nam - Lộc Thị Hồng trong ngày hạnh phúc.

Sau khi ra đến bệnh viện mặc dù được tiến hành thông ruột ngay nhưng vì thuốc đã ngấm nên phá huỷ nội tạng. Đến 5h sáng 14/11 chị Hồng tử vong. Bé Nguyễn Thị Hải được chuyển xuống Bệnh viện Nhi Trung ương. Hiện tại bé Nguyễn Thị Hải đang phải lọc máu giải độc vẫn chưa qua cơn nguy kịch.

Lo ma chay cho vợ xong, anh Nguyễn Văn Nam, tức tốc xuống Bệnh viện nhi Trung ương chăm sóc con. Xót xa và lo lắng anh Nam kể lại: “Lúc tôi đang trên nhà mẹ đẻ nghe thấy tiếng bé khóc thét, tôi cùng mẹ đẻ vội chạy xuống nhà, thấy vợ tôi sùi bọt mép và con gái nằm vật lộn vì cơn đau trên giường. Vợ em liên tục nói: 'Em xin lỗi anh' và kêu đau người. Lúc này, tôi chỉ biết động viên vợ: 'Anh thương em!'. Nếu cái đau này của vợ và con san sẻ hết sang cho tôi, tôi sẽ gánh chịu hết. Bây giờ, còn nước còn tát, dù có bán hết tài sản cũng phải bán để cứu cháu Hải".

Chị Lộc Thị Ngoan, chị gái của Hồng cho biết, Hồng là con thứ 7 trong gia đình có 8 anh chị em. Cũng bởi gia đình đông con, bố lại mất sớm, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên khi học hết lớp 6 thì Hồng nghỉ học để phụ giúp gia đình công việc ruộng đồng, nương bãi.

Khi đến tuổi thanh niên, Hồng có yêu và lấy một người con trai ở cùng huyện nhưng do không hợp nên họ chia tay sau đó một thời gian. Nỗi buồn vì “chuyến đò” lần đầu không tới bến nên Hồng về nhà mẹ đẻ ở và làm việc đồng như trước. Một năm sau Hồng và anh Nguyễn Văn Nam tình cờ gặp nhau trong một lần anh Nam theo bạn lên xã Bình Thành chơi. Sau đó họ cho nhau số điện thoại và thường xuyên liên lạc với nhau.

Dù biết Hồng đã qua một đời chồng nhưng Nam vẫn yêu sau đó dẫn về giới thiệu với gia đình. Được bố mẹ đồng ý nên đầu năm 2012, Lộc Thị Hồng và Nguyễn Văn Nam tổ chức lễ cưới, cuối năm đó họ vui mừng đón bé Nguyễn Thị Hải chào đời.

Cháu Nguyễn Thị Hải đang điều trị tại bệnh viện.

Chị Lộc Thị Ngoan cũng cho biết thêm: “Trong những lần lên nhà mẹ đẻ chơi, Hồng cũng chưa bao giờ phàn nàn về mâu thuẫn vợ chồng hay khó khăn về kinh tế nên sự việc xảy ra khiến gia đình tôi vô cùng bất ngờ”.

Để xây dựng tổ ấm bé nhỏ của mình anh Nguyễn Văn Nam xin ra ở riêng và được bố mẹ cất cho ngôi nhà tranh vách đất cách đó không xa. Anh Nam chia sẻ: "Em hết lòng yêu thương vợ con, chưa bao giờ em mắng to với vợ, nếu có giận thì em đi ra ngoài một lúc cho bớt rồi về. Vợ chồng em và bố mẹ cũng như những người xung quanh không có bất cứ mâu thuẫn gì. Chỉ vì cuộc sống khó khăn, mới đây em đi làm nghề khoan phá bê tông thuê ở Hà Nội.

Thời gian vừa qua, em bị đau cột sống nên phải về quê tạm nghỉ. Do không có tiền, em mua vài thang thuốc lá chữa bệnh. Vợ em hay phàn nàn vì chồng không mang tiền về nuôi con, luôn phải đi vay mượn. Em cũng đã khuyên bảo động viên vợ rằng, không vay mượn vì sợ phiền toái cho mọi người. Vợ cứ an tâm anh sẽ đi làm ra tiền để nuôi con, ông trời không để mình khó khăn mãi đâu mà lo. Em nghĩ chỉ có thể do kinh tế khó khăn, vợ em còn nhỏ tuổi không chịu đựng được khó khăn, suy nghĩ nông nổi, hết chỗ vay mượn nên mới xảy ra sự chuyện đau lòng thế này”.

Theo Trưởng xóm Bục 3, anh Nam là người chăm chỉ, không cờ bạc rượu chè, thi thoảng có đi phụ hồ ở xa nhưng thời gian ngần đây thì ở nhà. Vì mới ra ở riêng thì gia đình Nguyễn Văn Nam vẫn thuộc hộ nghèo nhưng không đến mức túng quẫn không còn lối thoát, nguyên nhân khiến chị Hồng tự tử, đứa con cũng uống thuốc độc theo mẹ hiện nay vẫn còn là điều bí ẩn.

Theo Đất Việt