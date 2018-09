'Bay' cả người và xe máy xuống sông vì sập cầu

Con tàu chở cát tông trúng mố khiến cây cầu dài 100m ở Thanh Hoá đổ sập lúc rạng sáng, một phụ nữ đi xe máy lao xuống sông.

Người phụ nữ “bay” xuống sông khi tàu cát tông sập cây cầu 100 m

Khoảng hơn 4h sáng 21/7, tàu chở cát chạy trên sông Yên đoạn qua xã Quảng Trung (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) đã tông trúng mố, khiến cây cầu đổ sập. Tàu chở cát hư hỏng nặng và chìm nghỉm xuống đáy sông.

Hiện trường vụ sập cầu. Ảnh: Chân Nhân.

Thời điểm tai nạn, trên tàu cát có ba người song họ đều thoát ra ngoài và bơi vào bờ an toàn. Sau khi cầu bị sập, một phụ nữ đi làm sớm, do không biết cầu sập nên lao cả người và xe xuống sông. Rất may, lúc đó, trên tàu cát có 3 người đã nhanh chóng vớt được chị này lên bờ. Còn chiếc xe máy cùng hàng hóa bị chìm dưới sông.

Chính quyền địa phương phối hợp với Sở Giao thông cử lực lượng bảo vệ hiện trường, thông báo cho người qua lại và điều tra nguyên nhân.

Cầu Sông Hoàng bắc qua sông Yên rộng ba mét, dài khoảng 100m, nằm trên tuyến đường trục xã Quảng Trung, được xây dựng hơn 30 năm trước, hiện xuống cấp nghiêm trọng.

Chân Nhân