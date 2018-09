Bất thường của thầy giáo trước khi tạt axit 4 đồng nghiệp

Gắt gỏng với vợ và bồng con dọa bỏ vào nồi canh đang sôi là hành động bất thường của thầy giáo Nguyễn Minh Tiên trước lúc tạt axít 4 đồng nghiệp.

Thầy giáo Nguyễn Minh Tiên. Ảnh: Đ.X.

Hai ngày qua nhiều giáo viên, học sinh ở huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) rất bất ngờ khi hay tin thầy giáo dạy Anh văn Nguyễn Minh Tiên (35 tuổi) tạt axít 4 người là ông Đỗ Phước Vĩnh, Đinh Văn Cạng (Trưởng, Phó phòng Giáo dục), cô giáo Nguyễn Thị Minh Trang và ông Nguyễn Văn Chiến - Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Bình. Nhiều đồng nghiêp của Tiên nhận xét, thầy giáo này chuyên môn tốt, ít nói, không rượu chè, hòa đồng với đồng nghiệp và được học sinh quý trọng.

“Minh Tiên bộc trực, hiền nhưng lại cộc tính. Không ai có thể tin anh ấy lại hành động dại dột và điên cuồng như vậy”, một đồng nghiệp nhận xét.

Cha mẹ chia tay khi Tiên còn ẵm ngữa. Sống với bà ngoại trong điều kiện kinh tế eo hẹp nhưng anh cố gắng học giỏi. Hoàn thành cao đẳng sư phạm, anh vào dạy ở cấp 1, 2 Tân Phú 1 rồi cưới con gái cô Hiệu phó làm vợ. Năm học 2004-2005, Tiên xin chuyển về THCS Thanh Bình để được gần quê vợ rồi mua đất cất nhà ở riêng tại khu dân cư đối diện Công an huyện Thanh Bình. Với đồng lương ổn định của vợ chồng cùng là giáo viên, Tiên rước bà ngoại 75 tuổi ra thị trấn ở cùng.

Khai với cơ quan điều tra, Tiên cho rằng rất buồn khi bị Phòng Giáo dục luân chuyển về THCS Tân Phú. Anh gửi đơn khiếu nại khắp nơi nhưng không được giải quyết thỏa đáng. Vài tháng trước vợ Tiên bị cách chức Hiệu trưởng Mẫu giáo xã Tân Mỹ, phải chuyển về thị trấn làm giáo viên càng khiến anh bức xúc hơn.

“Để trả thù lãnh đạo, Tiên ra chợ Cao Lãnh mua lít axít giá 200.000 đồng, chờ cơ hội ra tay. Chúng tôi đang xác minh để làm căn cứ khởi tố vụ án và Tiên đang bị tạm giữ hình sự về hành vi Cố ý gây thương tích”, thượng tá Nguyễn Văn Phương - Phó công an huyện Thanh Bình - cho biết. Theo ông Phương, sau khi đến công an huyện tự thú, Tiên xuất hiện tâm lý hoảng loạn nên cán bộ điều tra chưa hỏi nhiều, tập trung động viên để nghi can ổn định.

Phòng Giáo dục - Đào tạo nằm trong khuôn viên UBND huyện Thanh Bình. Sau khi tạt axít 2 lãnh đạo phòng, Tiên chạy thoát bằng cửa sau cách đó vài mét. Ảnh: Phong Khê

Theo lãnh đạo THCS Tân Phú, từ lúc chuyển từ THCS Thanh Bình về dạy đến nay không đồng nghiệp nào thấy Tiên có biểu hiện bất thường. Buổi sáng của ngày gây án, anh vẫn đến lớp bình thường.

Thế nhưng cô giáo mầm non Dương Quế Anh phát hiện ra bất thường của chồng từ khi chị mất chức và Tiên bị chuyển trường. Theo người vợ, nửa năm nay đêm nào chồng cũng mất ngủ, trầm cảm và thường xuyên lên mạng tìm hiểu thông tin liên quan đến ngành giáo dục để làm đơn khiếu nại vì cho rằng vợ chồng bị “trù dập”.

“Trưa 21/3, con trai 14 tháng tuổi nghịch phá thì tôi bảo chồng ‘sao không giữ con để em nấu cơm’. Anh Tiên bỗng gắt gỏng, bồng con lên đưa vào nồi canh đang sôi rồi nói ‘không coi gì hết, cho nó vào nồi canh nấu luôn’. Chưa bao giờ anh ấy lại có thái độ hung dữ như vậy”, người vợ kể.

Chiều cùng ngày, chờ vợ đi dạy, Tiên chở con vào Phòng giáo dục gửi mẹ vợ làm ở bộ phận hành chính. Thấy con rể áo bỏ vào quần, đội mũ bảo hiểm nên bà này cứ tưởng Tiên vào trường. Không ngờ nam giáo viên bước sang phòng ông Đỗ Phước Vĩnh để tạt axít vị Trưởng phòng này rồi chạy ra ngoài tiếp tục gây hại cho Phó phòng Đinh Văn Cạn.

“Tiên khai vào phòng được ông Vĩnh mời uống trà, nói chuyện bình thường. Bất ngờ anh ấy lấy chai trà xanh ra từ túi nylông, rót nước vào ly và sau đó hắt axít vào mặt nạn nhân”, Phó công an huyện Thanh Bình cho biết.

Cô Quế Anh kể về những bất thường của chồng, nhất là việc gắt gỏng, dọa thảy con vào nồi canh. Ảnh: Phong Khê

Trong lúc cảnh sát 113 đến Phòng Giáo dục xử lý tin báo có người tạt axít và đưa 2 lãnh đạo đơn vị này đi cấp cứu thì Tiên nhanh chóng chạy đến THCS Thanh Bình. Tại đây, anh vào phòng nữ Hiệu phó Trần Thị Ánh Tuyết lấy ca nhựa, rót axít từ chai trà xanh rồi bám theo Hiệu trưởng để tạt axít ông Chiến và cô giáo Trang.

“Chiều hôm ấy Tiên vào phòng tôi lúc ông Chiến vừa bước ra. Tôi hỏi Tiên đi thăm trường hả, Tiên không nói câu nào mà với tay lấy chiếc ca nhựa, rót dung dịch gì đó từ chai trà xanh không độ rồi chạy theo Hiệu trưởng”, nữ Phó hiệu nhớ lại.

Theo bà Tuyết, nguyên nhân Tiên bị chuyển trường vì mâu thuẫn với Hiệu trưởng Chiến. Cụ thể là giáo viên này xin đi du lịch vào năm 2003 khi trường được công ty bảo hiểm dành 1 xuất cho lãnh đạo.

“Lãnh đạo, trưởng bộ môn không đi nên Tiên xin xuất này để được du lịch cùng gia đình. Phòng Giáo dục và trường xem xét cho Tiên đi nhưng phải đóng tiền, không được nhận 500.000 đồng từ xuất hỗ trợ của công ty bảo hiểm vì không phải là giáo viên cốt cán”, bà Tuyết phân tích và cho biết Tiên không hài lòng với cách xử lý này nên làm đơn khiếu nại.

Đến chiều 22/3, tâm lý của Tiên vẫn chưa ổn định. Em vợ vào gửi đồ nghe Tiên nói nhảm là “thèm ăn bánh xốp”. “Anh ấy bảo tôi về nhà kêu vợ viết đơn ly dị để chị Quế Anh khỏi bị liên lụy và cố gắng chăm sóc con”, em vợ Tiên kể.

Phong Khê