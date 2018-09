Bắt quả tang vợ trên giường, đâm chết tình địch

Bắt quả tang vợ và người đàn ông khác nằm chung không mảnh vải che thân, Huệ vung dao đâm chết tình địch.

Ngày 30/9, Công an tỉnh Long An đã khởi tố, bắt giam Nguyễn Văn Huệ (51 tuổi, ngụ TP HCM) để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân là người đàn ông 40 tuổi.

Theo cơ quan điều tra, năm 2012, Huệ làm nghề môi giới bất động sản và kết hôn cùng chị Hồng (33 tuổi). Một năm sau, do mâu thuẫn trong cuộc sống, chị này bỏ về nhà mẹ ruột tại huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

Huệ vung dao chém chết tình địch khi chứng kiến cảnh ngoại tình.

Nhiều lần tìm hiểu, Huệ biết vợ có tình cảm với người đàn ông khác. Trưa 19/9, ông ta hẹn chị Hồng ra uống nước trên đường Nguyễn Văn Linh (huyện Bình Chánh, TP HCM). Đến lúc chị Hồng ra về thì người chồng âm thầm bám theo.

Phát hiện vợ vào nhà người đàn ông xã An Vĩnh Ngãi, TP Tân An, Long An rồi khóa cửa lại, Huệ mua dao rồi đột nhập vào trong. Thấy vợ cùng người tình không mảnh vải che thân, Huệ la lớn.

Chủ nhà bật dậy xông tới định đánh nhưng bị Huệ đâm vào hông. Bị thương, nạn nhân leo lên lỗ trên trần nhà để thoát ra ngoài, cầu cứu mọi người nhưng đã tử vong. Còn Huệ sau khi gây án đã đến công an trình diện, nộp hung khí.

VnExpress

* Tên người vợ được thay đổi