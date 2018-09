Bắt nghi phạm sát hại 4 người trong một gia đình ở Nghệ An

Nam thanh niên 20 tuổi, trú cùng bản với các nạn nhân đã bị công an tỉnh Nghệ An bắt giữ.

Tối 19/7, một nghi phạm liên quan vụ thảm án khiến 4 người trong gia đình thiệt mạng ở xã Tam Hợp, huyện Tương Dương (Nghệ An) đã bị tạm giữ.

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an Nghệ An cho biết, nghi phạm là Vi Văn Mằn (20 tuổi) hay còn gọi là Hai, trú tại bản Phồng (cùng xã Tam Hợp), chưa có vợ. "Cơ quan điều tra đang tiến hành lấy lời khai của nghi phạm", ông Cầu cho biết.

Theo một điều tra viên, bước đầu Vi Văn Mằn khai, trước đó có vào vườn nhà anh Thọ hái chanh nên xảy ra mâu thuẫn. Mằn sau đó dùng dao chém chết anh Thọ và ba người còn lại.

Lán của gia đình anh Thọ.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến (Cục trưởng cảnh sát hình sự) người đang trực tiếp có mặt tại Nghệ An để chỉ đạo phá án cho biết, đến thời điểm hiện tại chỉ có một nghi phạm Vi Văn Mằn bị bắt giữ. "Nghi phạm đã bước đầu thừa nhận hành vi sát hại gia đình anh Thọ là do mâu thuẫn cá nhân", tướng Tiến nói.

Báo Công an nhân dân chiều 19/7 dẫn lời khai của nghi phạm, theo đó, trưa 2/7, Mằn vào hái chanh ở khu vực nhà anh Thọ và dẫm lên lúa của gia đình anh này nên hai bên nảy sinh mâu thuẫn.

Mằn lấy con dao đi rừng của anh Thọ, chém nạn nhân chết tại chỗ. Chị Yến (vợ anh Thọ) đang bế con thấy vậy vội vàng bỏ chạy. Mằn cầm dao đuổi theo đến khu vực bờ suối, nhìn thấy bà Chương, mẹ anh Thọ nên ra tay sát hại luôn. Sau đó, nam thanh niên tiếp tục đuổi theo chị Yến và sát hại cả hai mẹ con.

Nghi phạm Vi Văn Mằn (hay còn gọi là Hai). Ảnh: CAND

Sau vụ án, UBND tỉnh Nghệ An đã có công văn giao Công an tỉnh chỉ đạo các phòng chức năng tập trung phá án, xử lý nghiêm kẻ phạm tội. Hai tuần trôi qua, hàng chục cán bộ điều tra viên đánh án giỏi nhất Nghệ An cùng với sự hỗ trợ của cán bộ điều tra viên của Bộ Công an đang có mặt tại hiện trường.

VnExpress