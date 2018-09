Bắt nghi can sát hại doanh nhân Hà Linh ở Trung Quốc

Bộ Công an hai nước đã phối hợp bắt được nghi can bỏ độc giết chết nữ doanh nhân Hà Linh. Tên này được thuê để ra tay.

Công an Trung Quốc phối hợp với Bộ Công an Việt Nam vừa bắt nghi can đầu độc bà Hà Thúy Linh (45 tuổi, giám đốc Công ty TNHH Hà Linh, Phó chủ tịch Hội doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng) gần hai tháng trước tại Trung Quốc.

Theo điều tra ban đầu, ngày 19/9, ngay khi bà Hà Linh đến sân bay ở Trung Quốc đã bị đầu độc, đánh và cướp tài sản. Bà trình báo cảnh sát địa phương nhưng không biết mình bị ngấm độc nên đã về khách sạn nghỉ, sau đó tử vong.

Công an Trung Quốc phối hợp với Bộ Công an Việt Nam vào cuộc điều tra, xác định nghi can sau khi ra tay với bà Linh đã trốn ở Đài Loan (Trung Quốc) nên truy bắt. Người này khai được thuê sát hại nạn nhân.

Nhà chức trách Trung Quốc tình nghi bà Hà Linh bị đầu độc vì mâu thuẫn trong kinh doanh và còn ít nhất một người nữa liên quan đến vụ án.

Bà Linh là chủ doanh nghiệp trà lớn nhất Việt Nam.

Một lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an Việt Nam cho hay, theo quy định, vụ việc xảy ra tại Trung Quốc thì cơ quan điều tra của nước này phụ trách toàn bộ, kể cả việc giám định pháp y. Bộ Công an chỉ hỗ trợ tư pháp, phối hợp điều tra, cung cấp thông tin họ đề nghị làm rõ.

"Chúng tôi được thông báo về vụ việc bắt được nghi can gây án. Trong tuần này thi thể nạn nhân sẽ được bàn giao cho gia đình", lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự nói và cho biết đã có một số cán bộ điều tra cao cấp sang Trung Quốc tiếp tục phối hợp điều tra, mở rộng vụ án.

Doanh nghiệp trà của bà Linh được cho là lớn Việt Nam với 200 hecta chè tại TP Đà Lạt, sản phẩm chủ yếu xuất khẩu ở thị trường Đài Loan và Trung Quốc. Ngoài việc làm chủ công ty trà, bà Linh còn kinh doanh lĩnh vực nhà hàng, cà phê và chăm sóc sắc đẹp ở Đà Lạt.

Bà Linh và chồng (một doanh nhân người Đài Loan) thành lập Công ty trà Haiyil vào năm 2002. 6 năm sau vợ chồng chia tay, bà thành lập Công ty Hà Linh cho đến nay.

Ngày 19/9, bà Linh yêu cầu luật sư riêng soạn thảo bản hợp đồng rồi đi Trung Quốc để ký kết với đối tác. Ba ngày sau, gia đình và công ty Hà Linh bất ngờ nhận được thông báo nữ doanh nhân này tử vong tại Trung Quốc.

UBND tỉnh Lâm Đồng sau vụ việc trên đã nhận được công điện từ Tổng lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu cho biết: "Bà Hà Thúy Linh được bạn hàng buôn bán mời uống nước sau đó hôn mê và bị cướp toàn bộ tài sản. Bà được đưa tới bệnh viện cấp cứu tuy nhiên không qua khỏi, tử vong vào sáng 22/9. Theo chuẩn đoán y tế, bà Linh bị tổn thương tuyến tụy và vỡ trực tràng 12 do ngoại lực tác động…"

Doanh nhân Hà Linh trước khi qua đời đã cho biết mình bị đầu độc.

Nhận được Công điện trên, UBND tỉnh Lâm Đồng nhanh chóng có văn bản đề nghị Tổng lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu tạo điều kiện giải quyết các thủ tục sớm để thân nhân đưa thi thể bà Linh về nước đồng thời làm việc với các cơ quan chức năng của nước bạn để làm rõ nguyên nhân cái chết, những vấn đề liên quan để bảo vệ quyền và lợi ích của công nhân Việt Nam theo quy định.

Đồng thời, Bộ Công an cũng chính thức phân công một tổ cảnh sát trực thuộc C45 phối hợp Công an Trung Quốc vào cuộc điều tra cái chết của bà.

Đầu tháng 11, Cơ quan chức năng Trung Quốc cấp giấy chứng tử và gửi về Việt Nam để gia đình làm các thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động công ty. Đồng thời Trung Quốc tăng cường Bộ Công an vào cuộc điều tra truy bắt các nghi can gây án.

VnExpress