Bảo mẫu hành hạ dã man trẻ mầm non

Hai cô giáo ở một nhà trẻ tư ở quận Thủ Đức, TP HCM bóp cổ, bịt mũi, tát, hăm dọa... các em bé mầm non một cách dã man.

Ngày 13/12, một video về sự đày đọa tàn ác của những cô giáo trong nhà trẻ tư Phương Anh (số 18 đường Hiệp Bình, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP HCM) đã được báo Tuổi Trẻ đăng tải, nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý.

Bà Phương bóp cổ một em nhỏ vì tội ăn chậm.

Hiện nhà trẻ tư này có 22 cháu bé từ 10 tháng đến 4 tuổi, chủ yếu là con của viên chức và công nhân. Mỗi ngày, các cháu được cho ăn hai bữa vào 9h30 sáng và 14h30 chiều.

Ngày nào cũng như ngày nào, bà Lê Thị Đông Phương (quản lý của nhà trẻ), bảo mẫu Nguyễn Lê Thiên Lý mỗi lần cho trẻ ăn đều giở các “ngón nghề” hành hạ dã man như lấy khăn bịt mũi, bóp cổ, túm đầu các bé lắc như đối với súc vật, rồi dọa dẫm. Nhiều cháu nhỏ bị sặc, nôn do nuốt cháo không kịp đã bị các cô thẳng tay đánh, tát hoặc bóp mạnh vào đỉnh đầu, ghì toàn thân bé xuống sát đất, đánh vào sống lưng, đầu và dọa thả vào thùng nước... Vừa hành động, cả hai đều luôn miệng quát: "Thấy chưa? Sợ chưa?". Sau màn dọa nạt kinh hoàng, cô Điều lại thản nhiên cho bé gái ăn như trước.

Một số người dân ở gần trường cho biết các bé đã bị bà Phương và Lý hành hạ một thời gian dài nhưng phụ huynh không hề hay biết. Gần đây, từ phản ảnh của nhiều người dân, Công an phường Hiệp Bình Phước đã có mời cô các cô giáo tại đây lên làm việc, nhưng hiện tượng hành hạ học sinh dã man vẫn tiếp diễn.

Trường mầm non tư thục Phương Anh do bà Lê Thị Đông Phương quản lý hoạt động khoảng một năm nay. Trước khi mở trường, bà Phương từng có thời gian 7 năm làm cô giáo dạy trẻ tại một trường mầm non ở quận 1. Chi phí giữ trẻ mỗi tháng từ 1 đến 1,2 triệu đồng/bé (tùy thuộc độ tuổi), từ thứ hai đến thứ bảy. Lúc cao điểm, trường có thể nhận giữ tới 40 trẻ. Địa điểm mở trường mầm non bà Phương thuê lại của một người dân. Gia đình bà Phương cũng sống trong khu vực này. Ngoài việc nhận giữ trẻ, bà Phương còn nhận dạy đàn và dạy chữ cho các bé sắp vào lớp 1.

Xem video hành động dã man của các bảo mẫu nhà trẻ tư Phương Anh:

Bảo mẫu hành hạ trẻ mầm non

SuZi Nguyễn

Video: Tuổi Trẻ