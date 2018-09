Bảo mẫu đánh chết bé trai thân thiết với mẹ nạn nhân

Người dân tại xóm trọ nghèo nói rằng mẹ bé Long gửi con cho Nhờ đã nhiều tháng và có tình cảm khá tốt với cô bảo mẫu.

Người dân tại khu vực vẫn còn bức xúc trước hành vi phạm tội dã man của Nhờ. Ảnh: Kiến Tường.

Mấy ngày đã trôi qua, song sự việc "bảo mẫu" Hồ Ngọc Nhờ (18 tuổi, ngụ Cần Thơ) đánh chết bé trai vẫn làm khu trọ nghèo ở phường Linh Trung (quận Thủ Đức, TP HCM) xôn xao mỗi khi có người nhắc đến. Những người hàng xóm xung quanh phòng trọ của Nhờ vẫn bày tỏ nỗi bàng hoàng, phẫn nộ trước hành vi dã man với bé trai đáng thương.

Một số người dân ở khu vực cho biết, Nhờ hành nghề giữ trẻ tại phòng trọ đã lâu. Trước đây, thường xuyên có khoảng 4 cháu nhỏ được "bảo mẫu" này trông coi. “Ngày thường cô gái này chỉ giữ trẻ tại nhà chứ ít ra ngoài nên cũng không ai tiếp xúc nhiều”, một chị hàng xóm kể.

Dạo gần đây, Nhờ có mâu thuẫn với mẹ chồng nên dọn ra ở riêng, thuê phòng cách đó khoảng 100 mét. Có lẽ thấy điều kiện vật chất tại nơi ở mới không đảm bảo nên cha mẹ các bé khác không gửi con cho Nhờ nữa, chỉ còn mỗi bé Long (18 tháng tuổi).

Trước khi xảy ra sự việc, chị Võ Thị Huyền (24 tuổi, quê Nghệ An) và Nhờ có mối quan hệ khá tốt. Bà Loan, sống cạnh nhà Nhờ cho biết, có lần thấy chị Huyền đến vay tiền bảo mẫu để đưa con đi khám bệnh và cũng nghe nói chị này còn thiếu tiền gửi con.

“Tôi chưa từng nghe 2 người to tiếng hay có mâu thuẫn gì nên chắc hành động của Nhờ không phải xuất phát từ việc ghét bỏ cháu bé”, bà Loan kể.

Theo ông Phạm Ngọc Minh, tổ trưởng khu phố 6, nơi vợ chồng Nhờ thuê trọ, hầu hết người dân ở đây là người nhập cư, có hoàn cảnh khó khăn. Chắc cũng vì muốn có tiền trang trải nên Nhờ đứng ra giữ trẻ và không hề xin phép địa phương. "Tuy nhiên cô ấy chỉ trông vài cháu, tự thỏa thuận với các gia đình và chưa từng xảy ra cãi vã mâu thuẫn gì. Lần này, cô ấy là nghi can làm bé trai chết thảm khiến chúng tôi rất bàng hoàng, phẫn nộ”, ông Minh nói.

Những ngày này, căn phòng trọ của vợ chồng chị Huyền luôn đóng chặt cửa. Trong khoảng không nhỏ hẹp, nỗi đau mất con như càng chất chứa trên gương và đôi mắt sưng húp của hai vợ chồng người công nhân trẻ. Ôm chị vợ đã kiệt sức vào lòng, cả hai cùng nức nở khi có người nhắc đến nỗi đau.

Rồi như thể không kìm nén được, cha bé Long nấc nghẹn khi bày tỏ nỗi oán trách đối với kẻ nhẫn tâm sát hại con mình. Anh cho hay, gửi con cho Nhờ vì nghĩ cô là hàng xóm và có con nhỏ, thời gian gửi sẽ muộn hơn nhà trẻ. "Đôi lần đi đón con về, tôi thấy trên mặt cháu bầm tím, hỏi thì cô ta nói do cháu nghịch nước nên bị té. Tôi không ngờ cô ta lại hành hạ cháu như vậy", anh nghẹn giọng.

Đưa ánh mắt ái ngại nhìn chị Huyền, anh bảo, vợ chồng anh đau đớn đến ngã quỵ khi hay tin con trai chết thảm. "Mấy ngày nay vợ tôi như người mất hồn. Cứ nhắm mắt vào, cô ấy lại la hét bảo nhìn thấy con trai đang bị đánh đập", người cha trẻ lau nước mắt.

Chị Huyền đau khổ ôm đồ chơi của con trai như người mất hồn. Ảnh: Kiến Tường.

Trước đó, ngày 16/11, nhận được tin báo từ bệnh viện về trường hợp một bé trai tử vong có nhiều dấu hiệu nghi vấn, Công an quận Thủ Đức lập tức có mặt. "Nhìn cháu bé, chúng tôi muốn rơi nước mắt nhưng phải cố chấn tĩnh để công việc điều tra được khách quan", một trinh sát hình sự cho biết.

Qua khám nghiệm tử thi, bé trai có nhiều vết máu tụ dưới đầu, cổ, phổi bị dập và rách gan, tim... do tác động ngoại lực. "Bảo mẫu" Nhờ là nghi can số 1 của sự việc được cơ quan điều tra triệu tập để làm rõ vụ việc.

Ban đầu, Nhờ không nhận tội đã đánh cháu bé mà chỉ khóc, cho biết "do không canh chừng con trai và bé Long nên con trai 2 tuổi chơi đùa đã đánh cậu bé 18 tháng tuổi ngất xỉu". Nhưng những dấu vết cho thấy bé Long bị những vết thương chí mạng ở khắp cơ thể, nội tạng thì không thể do một đứa bé 2 tuổi gây ra.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Nhờ khóc nức nở khi thừa nhận mình đã làm bé trai tử vong. Cô ta cho hay, khi nhận bé Long từ chị Huyền, bé trai không chịu ăn mà cứ quấy khóc. Để dọa nạt ép cháu ăn, Nhờ đã túm chân, tay Long đưa lên cao nhưng trượt tay làm nạn nhân rơi xuống. “Ngã xuống đất mà nó vẫn la hoài, em nạt hoài mà nó không nín nên em đạp 2 cái vào bụng rồi bỏ ra ngoài”, Nhờ khai.

Cảnh sát cũng cho biết Nhờ học đến lớp 8 ở miền Tây. Sau khi vào TP HCM, có thời gian cô này làm công nhân rồi sau đó lấy chồng và ở nhà giữ trẻ sau khi sinh con. Khi gây án, Nhờ đã đủ 18 tuổi.

Ngày 18/11, Công an quận Thủ Đức hoàn tất hồ sơ để bàn giao cô ta cho Công an TP HCM điều tra về hành vi Giết người theo thẩm quyền. Liên quan đến việc Nhờ đã có con trai 2 tuổi, nghĩa là mang thai khi ở tuổi 15, cảnh sát đang làm rõ hành vi Giao cấu với trẻ em đối với chồng cô này. "Việc cô ấy có được tại ngoại vì đang chăm sóc con nhỏ hay không sẽ được Công an TP HCM xem xét", một cán bộ điều tra cho hay.

Kiến Tường