Báo mất gần 1 tỷ đồng trên máy bay để lừa người thân

Không muốn vào miền Nam sinh sống và sợ mất lòng gia đình chồng nên một phụ nữ đã dựng màn kịch bị đánh thuốc mê trên máy bay và mất tiền.

Ngày 9/4, công an quận Tân Bình (TP HCM) làm rõ nghi án mất tiền tỷ của chị Hà (28 tuổi) trên chuyến bay Nghệ An - TP HCM. Theo đó, vì không muốn chuyển vào miền Nam sinh sống nhưng sợ mất lòng gia đình chồng nên chị này dựng lên màn kịch.

Sáng 8/4, sau khi máy bay hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất, chị Hà khóc lóc tại nhà ga và cho biết bị đánh thuốc mê, cướp 900 triệu đồng trong túi xách. Tuy nhiên, chị này lại không hợp tác, chia sẻ với nhân viên an ninh hàng không. Ngay cả khi được mời đi trình báo cảnh sát chị cũng bảo mệt và không muốn đi. Sự việc sau đó được an ninh sân bay báo cho công an.

Công an quận Tân Bình và phường 2 xác minh vụ việc và được các tiếp viên cho biết không thấy dấu hiệu bất thường của hành khách nào trong quá trình bay cho đến khi rời khoang. Những vị khách ngồi cạnh chị này cũng cho biết một số tình tiết không giống như lời khai của nạn nhân.

Ngoài ra, phía an ninh sân bay Vinh cũng cho hay, quá trình soi chiếu không thấy hành khách nào mang theo nhiều tiền mặt. Người phụ nữ này sau đó được đưa đi kiểm tra ở bệnh viện Trưng Vương nhưng vẫn tỏ vẻ không hợp tác.

Kết quả xét nghiệm cho thấy không có bất cứ thành phần nào của thuốc mê trong máu nạn nhân. Trước những chứng cứ khách quan, chị này thừa nhận không bị cướp tiền.

Lời khai ban đầu cho thấy, chị này đang sinh sống và làm ăn ở Nghệ An nhưng gia đình chồng lại muốn vào Nam mua căn nhà ở Bình Dương. Vì không muốn chuyển đổi chỗ ở khi công việc đang thuận lợi đồng thời không muốn làm “phật lòng” nhà chồng nên chị nghĩ ra cách này.

Sau khi gom đủ 900 triệu tiền mua nhà, chị này báo cho nhà chồng rồi đem gửi ngân hàng trước khi lên máy bay. Đến nơi, chị vật vã khóc lóc, báo mất tiền. Cảnh sát tiếp tục lập hồ sơ nhằm làm rõ nguyên nhân vụ việc để đưa ra hướng xử lý.

VnExpress