Báo Malaysia đồng loạt in đen để tưởng niệm MH370

Nhiều tờ báo đã in đen trang bìa và dành vị trí cao nhất cho các thông điệp tiếc thương nạn nhân của chuyến bay hôm 8/3.

Các tờ báo in của Malaysia hôm nay đồng loạt in đen trang nhất để tưởng nhớ các nạn nhân của chuyến bay MH370 của hãng hàng không quốc gia Malaysia Airlines gặp nạn hôm 8/3, sau thông tin chính thức được đưa ra đêm qua rằng, máy bay đã rơi ở phía nam Ấn Độ Dương. Theo đó, 239 nạn nhân, bao gồm cả phi hành đoàn đã tử nạn.

Nhật báo tiếng Anh lớn nhất Malaysia, The Star, đã in trang bìa toàn bộ nền màu đen với dòng chữ R.I.P (xin hãy an nghỉ). Tên của toàn bộ nạn nhân cũng được sắp xếp tạo thành dòng chữ 370 (số hiệu chuyến bay).

Tờ New Straits Times cũng in nền đen cùng biểu tượng chiếc máy bay của hãng Malaysia Airlines, kèm theo dòng chữ "Good night, MH370" (Xin hãy ngủ ngon, MH370), dựa theo thông báo cuối cùng phi công chuyến bay này với trạm kiểm soát không lưu vào rạng sáng ngày 8/3, trước khi nó mất tích.

Nhiều tờ báo in của Malaysia đã in đen trang bìa để tưởng nhớ MH370.

Nhiều tờ báo in bằng tiếng Malaysia và tiếng Trung cũng in trang nhất với nền đen. Trong khi đó, tờ The Sun Daily, một nhật báo tiếng Anh khác của Malaysia cũng chuyển phần thông tin tòa soạn và tên tờ báo của mình sang màu đen để tỏ lòng tiếc thương với các nạn nhân trong chuyến bay định mệnh.

Ngay sau khi thủ tướng Malaysia Najib Razak công bố thông tin chính thức về số phận của chuyến bay MH370, trên các mạng xã hội Twitter hay Facebook, nhiều người cũng chuyển phần ảnh bìa hay avatar sang màu đen hoặc để hình ảnh chiếc máy bay như một cách tưởng nhớ những người xấu số.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hishammuddin Hussein sử dụng trang Twitter của mình để kêu gọi tất cả các công dân của quốc gia đa dân tộc này, hãy cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình của họ. Ông viết: "Cuộc tìm kiếm MH370 của chúng tôi vẫn tiếp tục diễn ra".

Chính trị gia của đảng đối lập Lim Kit Siang đã viết trên trang Twitter của mình: "Không chỉ có gia đình của các nạn nhân thiệt mạng ở Nam Ấn Độ Dương khóc mà cả thế giới này cũng đang khóc thương".

Còn cô Maira Elizabeth Nari, con gái tiếp viên trưởng của chuyến bay MH370 cũng bàng hoàng khi biết được thông tin chính thức. Trong suốt những ngày qua, cô gái vẫn đăng tải nhiều status hy vọng cha mình đã sống sót ở một nơi nào đó. Cô đau lòng viết: "Tôi không biết phải nói gì nữa. Chúa yêu cha, cha à... Chúa cũng yêu họ nhiều lắm...".

Nguyên Chi

Theo The Star