Bánh xe tải phát nổ khiến một người bị vỡ nát gan

Tai nạn xảy ra với người đàn ông 31 tuổi khi anh này đang bơm hơi cho bánh xe tải.

Trung tâm cấp cứu 115 Bệnh viện Đa Khoa Xuyên Á (TP HCM) cho biết người bị tai nạn lao động hy hữu là một thanh niên ở huyện Bình Chánh. Anh này đang bơm bánh xe tải thì bất ngờ bánh xe bị nổ, luồng hơi đập vào hông phải.

Phần gan bị vỡ nát gan (trong khoanh tròn đỏ). Ảnh: B.V

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng lơ mơ, xây xát vùng hạ sườn phải, da nhợt nhạt, mạch và huyết áp không đo được. Các bác sĩ cấp cứu lập tức hồi sức và thực hiện các biện pháp cận lâm sàng.

Kết quả chụp cắt lớp cho thấy gan của bệnh nhân bị vỡ nhiều đường phức tạp, chảy máu trong đầy ổ bụng. Người bệnh được chuyển đến phòng mổ để phẫu thuật khẩn cấp. Sau hơn một giờ, các bác sĩ mới hoàn tất việc khâu cầm máu gan, rửa sạch ổ bụng, đặt dẫn lưu và đóng vết mổ. Đến sáng nay (12/11), tình trạng bệnh nhân đã ổn định, sức khỏe hồi phục tốt.

Các bác sĩ Bệnh viện Xuyên Á cho biết đây là lần đầu cứu chữa bệnh nhân bị tổn thương do nổ bánh xe. Các trường hợp vỡ tạng đặc (gan, thận, lá lách) do chấn thương đều rất nguy hiểm. Đặc biệt, gan là tạng đặc lớn nhất, rất dễ vỡ khi bị chấn thương bụng, nếu không kịp phát hiện và cứu chữa sẽ dẫn đến tình trạng chảy máu trong ổ bụng nặng và tử vong do mất máu.

Thiên Chương