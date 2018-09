Bán dâm nam thu nhập 30 triệu đồng mỗi tháng

Thu nhập của mại dâm nữ dao động từ 5 đến 20 triệu đồng mỗi tháng còn ở nam từ 5 đến 20 triệu, cao nhất là 30 triệu đồng.

Theo nghiên cứu của Tổ chức lao động quốc tế (ILO), Việt Nam hiện có hơn 100.000 lao động tình dục, trong đó có khoảng 72.000 phụ nữ bán dâm.

Phần lớn họ bước chân vào nghề tự nguyện và hoạt động ở những nơi có điều kiện vật chất khác nhau rất lớn. Một bên là nơi công cộng, nhà chứa trá hình, quán cà phê, nhà hàng, quán karaoke, cơ sở mát xa rẻ tiền, khách hàng là lao động phổ thông hoặc dân địa phương có thu nhập thấp. Một bên là quầy bar, vũ trường, spa, nhà hàng sang trọng với khách hàng có khả năng chi trả cao hơn.

Thu nhập của mại dâm nữ dao động từ 5 đến 20 triệu đồng. Cá biệt có người làm việc ở cơ sở "cao cấp" thu nhập tới 100 triệu đồng mỗi tháng. Người bán dâm nam trong các cơ sở cố định kiếm mỗi tháng từ 5 - 20 triệu, mức cao nhất là 30 triệu đồng. Nam bán dâm tự do và nam bán dâm đường phố có mức thu nhập thấp hơn so với "đồng nghiệp" làm trong các cơ sở.

Người chuyển giới mỗi lần "đi khách" được trả từ 100.000 - 300.000 đồng. Có những người nhận được 1 triệu với khách Việt Nam, và từ 150 - 200 USD đối với khách nước ngoài. Hầu hết đối tượng bán dâm nữ trên 25 tuổi, người bán dâm nam thường dưới 25 tuổi.

TS Lê Bạch Dương, đại diện nhóm nghiên cứu cho biết số liệu trên được khảo sát trong năm 2015 với 73 người làm nghề mại dâm, 22 chủ, quản lý cơ sở dắt mối và 15 người đại diện các cơ quan, tổ chức liên quan ở Hà Nội, Hải Phòng, Khánh Hòa, TP HCM, Cần Thơ.

Theo nghiên cứu, người hành nghề mại dâm có thời gian làm việc từ 10 đến 12 tiếng mỗi ngày. Mỗi ngày, nữ bán dâm tiếp 6 - 10 khách, người bận rộn tiếp tới 30 khách. Bán dâm nam tiếp khoảng 3 - 10 khách. Người bán dâm đường phố tiếp khoảng 5 khách mỗi ngày.

Bà Phạm Thị Thanh Huyền, điều phối viên của ILO cho biết "động cơ chính đưa họ vào nghề này liên quan đến trách nhiệm, gánh nặng về tài chính ngày càng lớn mà họ phải gánh vác".

Với người bán dâm, bị bạo hành là nỗi sợ hiện hữu mọi lúc mọi nơi. Đường phố là nơi người bán dâm dễ bị bạo hành, nhất là với đối tượng nữ. Họ còn gặp nhiều hệ lụy khác về an toàn và sức khỏe, như dễ bị lây nhiễm HIV, bệnh tình dục. Người bán dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ thường bị chủ giữ giấy tờ cá nhân, kiểm soát đi lại.

"Nhiều người bán dâm bị stress và gặp phải các vấn đề về tâm thần. Có người phải uống rượu bia do bị chủ, khách hàng hoặc tự bản thân ép buộc khiến bị đau dạ dày. Những người khác bị chứng run tay chân do quan hệ tình dục quá nhiều hoặc bị chấn thương do bị hiếp dâm tập thể", bà Huyền cho hay.

Theo VnExpress