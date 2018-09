Bạn bè khóc thương nữ sinh bị giấu xác trong tiệm bida

'Nguyễn à, Linh vẫn giữ chú chó bông màu hồng bạn tặng dịp sinh nhật. Tuy chúng ta xa nhau nhưng Linh vẫn quý và thương bạn', một người bạn viết.

Khu tái định cư Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) ngày 10/5 im ắng khác lạ. Chỉ có những bước chân lặng lẽ vào viếng đám tang Nguyễn - nữ sinh bị sát hại rồi giấu xác trong tiệm bida tại trên đường 30/4, phường Phú Thọ một ngày trước. Những giọt nước mắt không ngừng rơi khi họ kể cho nhau về người bạn gái tốt tính.

Bạn bè bùi ngùn đứng ngoài nhìn di ảnh của Thúy mà không kìm được nước mắt. Ảnh: Thái Hà

Trong cuốn sổ tang, cô bạn tên Linh chia sẻ: "Nguyễn à, Linh vẫn còn giữ chú chó bông màu hồng mà bạn tặng Linh dịp sinh nhật. Tuy rằng thời gian khoảng cách khiến chúng ta xa cách nhau nhưng Linh vẫn rất quý và thương bạn. Ở nơi này mọi người luôn nhớ đến bạn, ở nơi ấy hạnh phúc hơn Nguyễn nhé. Nhất định thế".

Gần trưa, cô bạn thời cấp 3 với Nguyễn hấp tấp đi vào tang lễ. Cô không tin khi nghe tin dữ. "Bạn ấy dễ thương, tốt bụng và cực kỳ vui tính. Mong bạn yên nghỉ...", cô gái nghẹn ngào.

Luôn có mặt bên cạnh mẹ của bạn từ khi Nguyễn mất tích, nhóm làm việc event chung của nữ sinh như không tin nổi sự thật quá bất công với cô em út của mình. "Tối trước một ngày, cả nhóm còn rủ nhau đi ăn, cười nói vui vẻ, ai dè cũng là tối cuối cùng chúng em gặp lại bạn", một cô gái bùi nói.

Ngồi bên cạnh, chàng trai tỏ ra cứng rắn nhưng khoé mắt đỏ hoe. Nam thanh niên học cùng trường với Nguyễn cho biết, hôm ấy chát facebook cô còn hỏi mấy dụng cụ cho việc tổ chức tiệc sinh nhật. "Khi mình hỏi 'mất rồi à' thì Nguyễn không còn nói gì nữa. Giờ xem lại tin nhắn, những dụng cụ đó không mất mà chính Nguyễn là người mất, trời ơi!", cậu thảng thốt.

Nguyễn ít khi nói về người yêu, cô chỉ lao vào công việc như quên đi những nỗi buồn ẩn sâu trong đôi mắt. Nguyễn sáng tạo và rất thích làm thiệp theo ý của mình cũng như yêu cầu đặt hàng của khách hàng.

Một lời gửi gắm đến nạn nhân từ một người thân. Ảnh: Thái Hà

Theo thông tin từ Công an TP Thủ Dầu Một, sáng nay lực lượng chức năng đã di lý Phạm Văn Tùng (quê Tiền Giang) - nghi can sát hại Nguyễn - về Bình Dương để phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu xác định, sau khi ra tay sát hại người yêu, Tùng đã bỏ trốn về quê và uống rượu đến say khướt, lúc định uống hai chai thuốc sâu tự tử thì gia đình phát hiện, ngăn cản. Lúc này, Tùng mới thú nhận đã ra tay giết người. Gia đình đưa Tùng đến cơ quan công an đầu thú. Lúc bị bắt, Tùng vẫn còn trong tình trạng say rượu nên cơ quan điều tra chưa thể lấy lời khai.

Trước hôm xảy ra án mạng ít ngày, Tùng hẹn Nguyễn đến một khu vực vắng người cách tiệm bida khoảng 2,5km để nói chuyện. Tại đây, sau khi nghe cô nữ sinh đòi chia tay thì anh ta định ra tay sát hại nạn nhân, nhưng may mắn Nguyễn vùng chạy thoát thân.

Hôm qua Nguyễn đột ngột mất tích. Gia đình không liên lạc được với nữ sinh nên toả đi tìm. Đến chiều tối, khi mở cửa tiệm bida, mọi người hoảng hốt khi phát hiện thi thể Nguyễn bị đâm nhiều nhát trong quầy tính tiền của tiệm.

Thái Hà

*Tên nạn nhân đã được thay đổi