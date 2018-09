Bán 3 thiếu nữ qua Trung Quốc giá gần 300 triệu đồng

Hai cặp vợ chồng ở Nghệ An lừa bán 3 cô gái dưới 16 tuổi với giá mỗi người 100 triệu đồng qua Trung Quốc làm vợ.

Chiều 9/1, thượng tá Tô Văn Hậu (Trưởng công an huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) cho biết đã khởi tố bị can với Ven Thị Mão (29 tuổi) và Cụt Thị Thông (29 tuổi, cùng trú huyện Kỳ Sơn) về tội Mua bán người dưới 16 tuổi, theo điều 151 (Bộ luật hình sự 2015). Đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên Thông được tại ngoại, song cấm đi khỏi nơi cư trú.

Mão và Thông tại cơ quan điều tra.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, bốn năm trước Thông cùng chồng là Cụt Văn Ngoãn (36 tuổi) cùng với Mão và chồng là Cụt Văn Dương đã lừa bán ba thiếu nữ người địa phương dưới 16 tuổi qua Trung Quốc với giá mỗi người gần 100 triệu đồng.

Sau thời gian làm vợ ở Trung Quốc, cuối năm 2017 hai trong số ba nạn nhân trốn thoát trở về tố cáo hành vi của bốn nghi phạm.

Hiện, Ngoãn và Dương đang bị cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra.