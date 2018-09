Cảnh tượng mặt biển đóng băng hiếm gặp khiến một người đàn ông nảy ra ý tưởng đi giày xuống trượt băng.

Bãi biển Mỹ đóng đá vì lạnh kỷ lục, người dân tranh thủ trượt băng

Theo The Sun, do nhiệt độ giảm xuống âm 22 độ C, bãi biển Long Sands ở York, Maine, đã bị đóng băng đến mức gần như bằng phẳng.

Trước cảnh tượng kỳ vĩ, một người đàn ông quyết định mang giày trượt và thoải mái trượt băng trên phần mặt biển đã đóng đá. Peter và Sandra Lekousi đang đi dạo thì nhìn thấy cảnh này bèn dùng điện thoại quay lại, theo Boston Globe.

"Thời tiết cực kỳ lạnh giá, không thể tắm được. Và anh ấy đã trượt băng ngay trên mặt biển", Sandra nói. Peter, chồng cô, sau đó đã đăng tải đoạn video lên tài khoản Facebook với dòng chú thích hài hước: "Mỗi ngày ở Maine là một ngày tắm biển".

Cảnh tượng trên xảy ra khi nước Mỹ đang bị bão Grayson, còn gọi là "bom bão tuyết" càn quét, khiến nền nhiệt hạ xuống mức kỷ lục. Vào thời điểm này trong năm, mặt trời ở Bắc cực sẽ ngừng chiếu sáng. Thiếu ánh sáng mặt trời đồng nghĩa với thiếu nguồn nhiệt sưởi ấm, kết quả là khối khí lạnh di chuyển nhanh.

Trong phần lớn thời gian, các dòng khí di chuyển về hướng đông gần rìa trên của khí quyển khiến khối khí lạnh không thể vượt ra ngoài Bắc Cực. Nhưng đôi khi những sóng không khí phía trên xê dịch, làm biến dạng các dòng khí và cho phép toàn bộ khối khí lạnh tràn xuống phương nam, chủ yếu là Canada và Mỹ.

Theo dự kiến, trong tuần này nhiệt độ ở khu vực Ngũ Đại Hồ và miền đông bắc Mỹ sẽ lại tiếp tục hạ xuống mức âm 20 độ C hoặc thấp hơn.