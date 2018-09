Bác yêu cầu của người đàn bà nhận là chủ 5 triệu yen

Xác định ông Afolayan, chồng của người nhận là chủ 5 triệu yen, sử dụng hộ chiếu giả và làm việc cho công ty 'ma', công an bác đơn yêu cầu của bà này.

Chiều 19/5, luật sư Hà Hải - người hỗ trợ pháp lý miễn phí cho chị ve chai Huỳnh Thị Ánh Hồng cho biết, trong buổi làm việc hôm nay, Công an quận Tân Bình xác nhận đã bác đơn của bà Phạm Thị Ngọt (40 tuổi) cho rằng chồng bà - ông Afolayan Caleb (48 tuổi, quốc tịch Nam Phi) - là chủ 5 triệu yen trong thùng loa. Quyết định này được đưa ra sau khi công an xác định ông Caleb đã sử dụng hộ chiếu giả vào Việt Nam.

Công an đã bác yêu cầu của bà Ngọt.

Công an Tân Bình cũng cho là "không có tranh chấp" trong việc xác định chủ sở hữu 5 triệu yen mà chị Hồng tìm thấy hơn một năm trước, số tiền sẽ hoàn trả cho chị ve chai. Tuy nhiên, luật chưa quy định cụ thể cơ quan nào trả, thời gian và hình thức trả. Thêm nữa là cũng cần chọn ngân hàng đổi tiền yen sang tiền đồng trước khi giao cho chị Hồng. Từ đó, Công an Tân Bình sẽ thành lập hội đồng tư vấn để giải quyết cho chị này trong thời gian sớm nhất.

"Việc công an cho rằng cần phải lập hội đồng tư vấn chỉ mang tính chất tham khảo. Pháp luật đã quy định rất rõ, người nhặt được tài sản mang nộp cho cơ quan công an nơi mình cư trú, trong vòng một năm nếu không ai nhận tài sản thì cơ quan tiếp nhận phải trả cho người đã nộp", luật sư Hà Hải nói.

Trao đổi với VnExpress, bà Ngọt cho biết đã nhận được văn bản trả lời của Công an quận Tân Bình về việc ngừng xem xét đơn yêu cầu của bà do hết thời gian gia hạn xác minh. “Tôi đang đợi kết quả xác minh của một người bạn làm việc cùng với chồng tôi ở bên Nhật. Nhưng giờ công an trả lời thế thì cũng đành chịu chứ biết làm sao”, bà Ngọt nói.

Hơn một năm trước trong lần đi mua ve chai, chị Hồng mua được chiếc loa cũ bên trong có 5 triệu yen, sau đó đã giao số tiền cho Công an quận Tân Bình xử lý. Ngày 28/4/2014, đơn vị này đăng tin tìm chủ sở hữu trong vòng một năm.

Hết thời hạn, ngày 11/5, chị Hồng yêu cầu được nhận lại tiền nhưng không được giải quyết vì bà Ngọt đứng ra nhận số tiền là của chồng mình để quên trong thùng loa. Vào cuộc xác minh, cơ quan chức năng phát hiện hộ chiếu mang tên Afolayan Caleb là giả. Người được cho là chồng bà Ngọt đã dùng hộ chiếu này khi vào Việt Nam và làm việc cho một công ty "ma".

VnExpress