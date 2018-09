Bác thông tin 300 tù nhân chết trong lũ ở trại giam

Cán bộ Trại giam số 5 khẳng định thông tin trên mạng xã hội về 300 tù nhân chết trong lũ là bịa đặt.

Ngày 17/10, một tài khoản mạng xã hội Facebook có tên Thuy Trang Nguyen đăng tải thông tin gần 300 tù nhân chết đuối do lũ quét tại Trại giam số 5, thuộc Tổng cục 8, Bộ Công an (đóng tại thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định, Thanh Hóa). “Chấn động - gần 300 tù nhân chết đuối do lũ quét tại trại giam số 5, Thanh Hoá. Báo chí, truyền thông im lặng!”, tài khoản Thuy Trang Nguyen viết.

Lũ lụt vừa qua khiến hàng trăm xã phường ở Thanh Hoá ngập sâu, có nơi lút nhà. Ảnh: Lam Sơn.

Một tài khoản khác có tên Bảo Nhi Lê đăng tải thông tin 700 tù nhân mắc kẹt trong buồng giam ngập nước mà không được di tản. Người này còn mô tả: “Công an đã không có kế hoạch di tản tù nhân và gia súc do tù nhân nuôi. Kết quả là 700 tù nhân bị mắc kẹt trong những buồng giam ngập nước và hơn 4.000 con heo chết đuối trong chuồng…”. Những status này nhận được nhiều chú ý và chia sẻ của cộng đồng mạng.

Ngày 18/10, trung tá Trịnh Dũng Tiến, Đội trưởng Đội tham mưu Trại giam số 5, khẳng định những thông tin lan truyền trên mạng là sai sự thật.

Tài khoản Thuy Trang Nguyen đăng thông tin khiến nhiều người chú ý, chia sẻ.

“Đây là thông tin bịa đặt, nhảm nhí. Tất cả các phạm nhân đều an toàn trong đợt lũ vừa qua”, trung tá Tiến nói.

Ông cho hay hiện mực nước tại khu vực trạm giam đã rút, lối vào các phân trại, buồng giam đã lưu thông trở lại. Cán bộ trại phối hợp với các lực lượng chức năng đang tiếp tục xử lý về môi trường sau lũ. Số lợn chết gần 6.000 con đã được thu gom xử lý xong hai ngày nay.

Status của tài khoản Bảo Nhi Lê.

Người tung tin thất thiệt nếu đủ cơ sở xử lý hình sự sẽ bị khép vào tội Vu khống, mức phạt từ 3 tháng đến 7 năm tù. Trường hợp xử lý hành chính, người vi phạm sẽ bị phạt 20-30 triệu đồng, theo Nghị định 174/2013 về hành vi "cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân trên trang thông tin điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp".