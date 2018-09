Bác sĩ khó tin việc 'thụ thai do tự bơm tinh trùng'

'Tinh trùng không thể tự di chuyển nếu chỉ được bơm ở bên ngoài. Và để vào được vị trí có thể thụ thai, vật dụng bơm phải dài khoảng 20 cm', bác sĩ nói.

Từ góc độ chuyên môn, hầu hết các bác sĩ về nam học và sản đều cho rằng, việc thụ thai nhân tạo bằng phương pháp thủ công theo cách của tử tù Nguyễn Thị Huệ (sinh năm 1974, ở Lạng Sơn) có tỷ lệ thành công rất thấp.

Nữ tử tù Nguyễn Thị Huệ tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Lao Động

Thạc sĩ - bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng, Trưởng khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân, TP HCM cho biết, nguyên tắc cơ bản của việc thụ thai là hai yếu tố tinh trùng và trứng, tuy nhiên để thụ thai thành công thì cần phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác.

Muốn thụ thai thành công còn phải tạo điều kiện thuận lợi, chu kỳ kỳ rụng trứng đúng thời điểm giúp tinh trùng có cơ hội gặp trứng tạo môi trường cho bào thai phát triển. Thêm nữa, tinh trùng phải được phóng vào tận "cùng đồ" (nơi tiếp giáp với tử cung) thì mới có khả năng di chuyển đến trứng.

"Tinh trùng không thể tự di chuyển nếu chỉ được bơm ở bên ngoài. Cho nên để vào được vị trí có thể thụ thai, vật dụng dùng để bơm tinh trùng phải dài khoảng 20 cm", bác sĩ Dũng nói. Còn về phía tinh trùng, ông Dũng cho rằng nếu bảo quản trong túi nilon trong ở nhiệt độ thường, tinh trùng có thể sống khoảng một giờ đồng hồ, tuy nhiên nếu không được bảo quản theo đúng quy trình, chất lượng tinh trùng sẽ không còn đảm bảo cho việc thụ thai thành công.

Một chuyên gia khác công tác trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản cũng cho biết, ngay cả khi được thụ tinh nhân tạo tại các bệnh viện thì tỷ lệ thành công nói chung cũng chỉ ở mức 20%. "Thật hy hữu để thành công khi tinh trùng chứa trong túi nilon và được bơm trong điều kiện tại trại giam", bác sĩ này phân tích.

Thông thường, ở các trung tâm hỗ trợ sinh sản, việc thụ tinh nhân tạo được thực hiện bằng cách lấy tinh trùng lọc rửa rồi bơm vào tử cung, tuy nhiên để làm được điều này, ngoài thao tác chuyên môn, bác sĩ phải sử dụng các dụng cụ bơm chuyên biệt. Vì thế, không thể biết việc thụ thai có phải do tự bơm hay không.

Ngày 16/2, Công an tỉnh Quảng Ninh xác nhận trường hợp nữ tử tù Nguyễn Thị Huệ (42 tuổi) mang thai trong thời gian bị giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh và dự kiến sinh con vào tháng 4. Huệ bị bắt từ tháng 4/2012 do mua bán trái phép chất ma túy và bị tuyên án tử hình.

Theo lời khai của Huệ, trong tháng 8/2015, Huệ 2 lần mua tinh trùng của một phạm nhân khác, tinh trùng được chứa trong túi nilon sau đó được Huệ tự bơm vào cơ thể. Theo luật hiện hành, trong trường hợp bị hình phạt tử hình, phụ nữ có thai và người đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi được chuyển thành tù chung thân.

Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh đang giam giữ gần 80 bị án mang án tử hình, trong đó có 12 nữ, vì không đủ phòng biệt giam nên một số những người này (trong đó có Huệ) được chuyển đến buồng có các phạm nhân đang thi hành các mức án khác nhau. Việc Huệ mang thai trong nhà giam vẫn đang được Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra xử lý.

