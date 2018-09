Bác ruột bán cháu sang Trung Quốc

Nghe có người môi giới, Hồng về quê, bắt hai đứa cháu con của em trai mang lên biên giới, chạy sang phía nước bạn, bán lấy tiền.

Đồn biên phòng Bắc Sơn (TP Móng Cái) cho biết, vào hồi 10h30 ngày 28/8, nhận được tin báo của gia đình anh Hoàng Ngọc Cường (sinh năm 1979, ở Lương Xá, Lộc Hòa, Nam Định) trình báo việc chị gái ruột là Hoàng Thị Hồng (sinh năm 1975,hiện ở Quảng Đông, Trung Quốc) đã lừa dẫn 2 con của anh Cường là cháu Hoàng Ngọc Khánh (sinh năm 2008) và cháu Hoàng Ngọc Khánh Ly (sinh năm 2012) từ Việt Nam sang Trung Quốc ngày 27/8.

Nghe được chuyện của một người có 2 con nhỏ bị người bác ruột bắt cóc sang Trung Quốc, anh Tuấn Anh ở Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã tình nguyện sang Trung Quốc tìm giúp hai em bé. Anh Tuấn Anh kể lại: "Khi biết chuyện, sáng hôm 28/8, tôi bảo người nhà chuyển ảnh của 2 cháu bé và người bác ruột vô tâm qua thư điện tử để in ra làm cơ sơ để trưa hôm đó sang Trung Quốc tìm.

Do được một vài người bạn làm ăn ở bên đó giúp nên việc tìm kiếm các ngõ, xóm rất thuận lợi. Sau những lần dò hỏi, cuối cùng tôi cũng được môt người dân ở bên Đông Hưng nói có thấy đúng 3 người như trong ảnh đi về phía bến xe. Tôi phán đoán nhanh, chắc hung thủ sẽ mang theo 2 cháu bé lên xe khách dời khỏi Đông Hưng".

Anh Tuấn Anh (đội mũ) cùng 2 cháu bé và người đàn bà vô tâm bắt cóc cháu ruột mình.

Theo anh này, khi đến bến xe, anh tiếp tục được một người dân cho hay, cả 3 người đã lên xe chạy đi Quảng Châu được một giờ đồng hồ. Qua bến xe, anh lấy được biển số xe và số điện thoại lái xe.

Ngay sau đó, anh nhờ một người bạn hay đi chuyến xe trên gọi điện nói rõ sự tình, lái xe cũng xác nhận thông tin có 3 người như miêu tả ở trên xe. Sau khi biết chuyện, lái xe đồng ý giải vờ đánh xe vào một nhà hàng ven đường kiểm tra xe, hòng có thời gian cho gia đình đuổi tới. Xe của anh Tuấn Anh chạy rất nhanh nên sau khoảng 45 phút đến được vị trí xe khách đang đỗ.

"Khi gặp người bác vô tâm này, tôi đã giơ bức ảnh lên dọa: 'Em trai chị đã báo công an, và công an Việt Nam đã nhờ công an Trung Quốc truy tìm chị. Khắp nơi đều treo những bức ảnh rõ mặt cả 3 người này, công an Trung Quốc kiểu gì cũng tìm được chị. Theo tôi, chị hãy lên xe tôi đưa quay về Việt Nam, còn không sẽ giao nộp ngay cho công an Trung Quốc xử lý'. Nghe vậy, người bác vô tâm này đã đồng ý lên xe theo tôi về Việt Nam. Khi về đến Móng Cái, tôi dẫn cả 3 bác cháu lên Đồn Biên phòng Bắc Sơn đầu thú", anh Tuấn Anh kể lại.

Hoàng Thị Hồng cùng 2 cháu Khánh và Ly tại Đồn Biên phòng Bắc Sơn.

Đến khoảng 16h30 ngày 28/8, Hồng đã tự đưa hai cháu về khu vực biên giới km3 thuộc khu 7 phường Hải Yên, TP Móng Cái và đến đầu thú tại Đồn Biên phòng Bắc Sơn về toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Theo lời khai ban đầu của Hoàng Thị Hồng, ngày 21/8, Hồng đến nhà chị Hà (một người Việt Nam lấy chồng người Trung Quốc tại Tỉa Chiu, Quảng Đông, Trung Quốc) ăn cơm. Tại đây, Hà có nói với Hồng là về Việt Nam tìm trẻ con đưa sang Trung Quốc bán cho Hà và hứa trả 10.000 nhân dân tệ (khoảng 35 triệu đồng) mỗi đứa trẻ nên Hồng đã nhận lời. Tiếp đó, Hà đưa trước cho Hồng 2.000 nhân dân tệ để bắt xe từ Quảng Đông (Trung Quốc) về Việt Nam.

Chiều ngày 23/8, Hồng về đến quê nhà tại Nam Định. Khoảng 14h ngày 27/8, lợi dụng lúc bố mẹ các cháu Khánh và Ly đi làm vắng nhà, chỉ có bà nội 66 tuổi ở nhà, Hồng nói với mẹ là cho 2 cháu đi siêu thị chơi nhưng thực chất là ra bến xe gần đó bắt xe đi Móng Cái, Quảng Ninh rồi đưa các cháu đi Trung Quốc.

Đến 18h cùng ngày, anh Cường (bố 2 cháu Khánh và Ly) mới biết rõ sự việc và báo công an TP Nam Định và TP Móng Cái. Khoảng 9h ngày 28/8, Hồng đã đưa 2 cháu bé qua biên giới, bắt xe đi Tỉa Chiu, Quảng Đông, Trung Quốc.

Hoàng Thị Hồng từng bị lừa bán sang Trung Quốc từ năm 20 tuổi, sau đó lập gia đình với một người Trung Quốc và sinh sống tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Đồn Biên phòng Bắc Sơn tiến hành khởi tố vụ án hình sự về tội mua bán trẻ em đối với Hồng. Chiều ngày 29/8, đơn vị đã bàn giao người này cho cơ quan công an tiếp tục điều tra, xét xử.

Chiều 29/8, anh Tuấn Anh đã nhờ một người bạn thân đưa 2 cháu bé về đến nhà trong niềm vui của gia đình.

Theo Dân Việt