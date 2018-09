Ba xe tải húc đuôi nhau trên quốc lộ vì tránh hai con bò

Ba xe biến dạng và hai người bị thương nặng sau cú bẻ lái của tài xế tránh hai con bò đi qua đường ở Hà Tĩnh.

Ba xe tải tông nhau liên hoàn trên quốc lộ vì tránh hai con bò Hiện trường vụ tai nạn.

Khoảng 6h30 ngày 7/8, tài xế Nguyễn Trọng Huân (38 tuổi) điều khiển xe tải biển Nghệ An chạy trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc Nam. Đến đoạn qua xã Vượng Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), anh Huân thấy hai con bò đi phía trước nên phanh gấp để tránh thì bị xe tải biển Quảng Ngãi chạy từ phía sau tông thẳng vào đuôi.

Sau va chạm, tài xế xe tải biển Quảng Ngãi bị mất lái, đâm tiếp vào xe tải biển Hà Tĩnh do tài xế Nguyễn Văn Sự (44 tuổi, trú Hà Tĩnh) điều khiển chạy cùng chiều. Tài xế và phụ xe Quảng Ngãi bị thương nặng, phải tới Bệnh viện Đa khoa huyện Can Lộc cấp cứu. Hai lái xe còn lại may mắn thoát nạn.

Xe tải biển Quảng Ngãi biến dạng sau tai nạn liên hoàn. Ảnh: H.L

Tại hiện trường, xe tải biển Quảng Ngãi đầu biến dạng, găm chặt vào đuôi xe tải biển Hà Tĩnh. Xe tải biển Nghệ An bị hư hỏng phần đuôi, xung quanh nhiều mảnh vỡ bung ra, vệt dầu loang lổ, vật liệu xây dựng đổ vương vãi.

Công an huyện Can Lộc có mặt phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân tai nạn.