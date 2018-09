Ba trẻ tử vong do tiêm nhầm thuốc co bóp tử cung

Đúng lúc tiêm, bệnh viện mất điện nên nhân viên đã lấy nhầm thuốc co bóp tử cung tiêm cho 3 cháu bé.

Cơ quan chức năng đã đưa ra kết luận ban đầu về nguyên nhân tử vong của 3 trẻ sơ sinh sau khi tiêm vắcxin viêm gan B ngày 20/7 tại Bệnh viện Đa khoa Hướng Hóa (Quảng Trị).

Những gia đình có con tử vong bao gồm vợ chồng anh Nguyễn Đình Đạo và chị Nguyễn Thị Nga (sống tại thôn Đông Chín, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa); anh Nguyễn Minh Tiến và chị Trần Thị Hà (trú tại khóm 3b, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa); anh Hồ Văn Hang và chị Hồ Thị Du (sống tại bản 7, xã Thuận, huyện Hướng Hóa).

Anh Nguyễn Đình Đạo cho biết: “Con tôi sinh vào đêm 19/7, nặng 3,3kg và rất khỏe mạnh, bú khỏe. Sáng hôm sau, y tá vào tiêm văcxin cho cháu, tiêm xong con tôi đã tử vong sau hơn 10 phút”.

Theo lời kể của anh Đạo, vợ và con anh sau khi sinh được sắp xếp nằm cùng phòng với 2 gia đình còn lại, đến sáng y tá đi tiêm thuốc lần lượt từng cháu. Sau khi y tá tiêm xong 3 cháu thì rời khỏi phòng, lúc này các cháu đều xuất hiện tình trạng khó thở, tím tái rồi lịm dần đi, sự việc diễn ra chỉ trong khoảng 10 phút. Các gia đình có con vội vàng cầu cứu các bác sĩ, nhưng mọi việc đã quá muộn.

Một trong 3 cháu bé xấu số sau khi tiêm vắcxin viêm gan B ngày 20/7 tại BV Đa khoa Hướng Hóa (Quảng Trị).

Theo kết luận của cơ quan chức năng, thời điểm tiêm chủng, bệnh viện mất điện nên nhân viên tiêm chủng đã dùng điện thoại soi tìm vắcxin. Do ở đây, vắcxin được bảo quản chung với thuốc gây co tử cung Oxytocin nên thay vì lấy vắcxin viêm gan B, họ đã lấy nhầm thuốc gây co tử cung tiêm cho 3 cháu bé.

Vì thế, 3 ca tử vong đều giống nhau. Điều này được làm rõ khi cơ quan chức năng lấy thuốc còn lại trong xilanh đã tiêm cho các cháu và kiểm tra. Sai phạm thứ hai, khi tiêm chủng cho trẻ sơ sinh, nhân viên y tế đã không đưa vào phòng tiêm riêng cho trẻ mà vẫn để ở phòng tiêm cho người lớn.



Hiện nay, cơ quan công an đã quyết định khởi tố vụ án để làm rõ việc hai nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Hướng Hóa, Quảng Trị sơ ý vô trách nhiệm, vi phạm quy định an toàn tiêm chủng dẫn đến chết người.

