Ba người chết trong căn nhà giữa Hà Nội 

Trưa nay, công an phát hiện 3 xác người chết trong căn nhà 4 tầng ở Trương Định, Hà Nội, sau tiếng hô 'Giết người'.

Một số nhân chứng ở ngõ 493 Trương Định, quận Hoàng Mai cho biết, khoảng 10h, nghe tiếng ồn ào và tiếng hô "Giết người" từ phía căn nhà 4 tầng của vợ chồng ông Nguyễn Văn Độ (72 tuổi) và bà Tạ Thị Nam (69 tuổi).

Bà Đỗ Thị Xuân, khoảng 70 tuổi, hàng xóm nhà ông Độ cho biết, khi nghe tiếng hô, bà và con gái liền chạy sang xem. Cửa căn nhà này đóng kín nhưng bà thấy con dao dính máu vứt ở bên ngoài. Sau một vài tiếng kêu, trong nhà im lặng, đèn tắt. Thấy sự chẳng lành, mẹ con bà liền chạy ra công an phường Tân Mai, cách hiện trường khoảng 50m để trình báo.

Hiện trường vụ án kinh hoàng. Ảnh: Dân Việt

Công an quận Hoàng Mai cho biết, khi lực lượng chức năng đột nhập được vào trong căn nhà thì phát hiện ông Độ, bà Nam đã tử vong. Lên đến tầng 4, công an phát hiện thi thể một người đàn ông cũng nằm bên vũng máu.

Hơn 14h, xác các nạn nhân được đưa đi. Con ngõ dẫn vào nhà ông Độ được phong tỏa để phục vụ điều tra. Hàng xóm cho hay, nghi can là người thuê trọ ở tầng 3 nhà ông Độ cách đây không lâu. Trước khi xảy ra án mạng, anh này đi xe máy Air Blade tới nhà ông Độ. Công an quận Hoàng Mai, cho biết, nghi can được xác minh là Nguyễn Quốc Anh, sinh năm 1983, quê Thanh Hóa.

Bà Xuân cho biết, gia đình ông bà Độ-Nam chuyển đến sinh sống tại căn nhà này được khoảng 4-5 năm. Ông bà từng là giáo viên, sống cởi mở và tốt bụng với hàng xóm. Hàng ngày, ông Độ vẫn đưa đón cháu đi học. Dù có 3 người con nhưng ông bà ở riêng từ nhiều năm nay.

Tùng Dương