Ba người chết do chìm tàu ở cửa biển Thuận An

Chiếc tàu cá chìm tại cửa biển Thuận An, huyện Phú Vang (Thừa Thiên -Huế) khiến 3 người chết và một người mất tích.

Khoảng 6h sáng 18/1, khi đang trên đường cập bến, cách cửa lạch biển Thuận An khoảng một km, tàu cá do thuyền trưởng Hồ Văn Hiền (trú thôn Hải Tiến, thị trấn Thuận An) điều khiển bị mắc cạn. Do sóng to nên tàu cùng 5 thuyền viên đã bị nhấn chìm ngay tại vùng cửa biển Thuận An.

Trục vớt tàu cá và tìm kiếm người mắc nạn.

Các thuyền viên đã bám vào cabin tàu và phát tín hiệu ứng cứu. Nhận được tin báo, ngư dân cùng các lực lượng chức năng ứng cứu, nhưng chỉ cứu sống được chủ thuyền Hồ Văn Hiền trong tình trạng kiệt sức.

Đến khoảng 12h cùng ngày, 3 thi thể nạn nhân và trục vớt tàu cá đã bị sóng đánh vỡ. Ba người thiệt mạng là các ông Võ Văn Hoàng, Nguyễn Văn Hai, Phạm Tòa, đều 42 tuổi. Người mất tích là ông Phạm Thú, 56 tuổi. Tất cả đều trú tại thị trấn Thuận An.

Ông Lê Trường Lưu, Phó chủ tịch UBND Thừa Thiên - Huế, cho biết, trước mắt để động viên các gia đình gặp nạn, UBND tỉnh cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức thăm hỏi, động viên và giao cho huyện Phú Vang hỗ trợ 4,5 triệu đồng đối với mỗi gia đình có người tử nạn và 3 triệu đồng đối với người bị thương.

Nạn nhân mất tích đang được tìm kiếm.

