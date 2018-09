Ba nghi vấn quanh vụ tài xế taxi gây tai nạn rồi nhảy cầu

Lái xe taxi gây tai nạn liên hoàn có bị truy sát không; tài xế xe bán tải và hai người đuổi theo taxi có gì liên quan... là những câu hỏi chưa có lời giải.

Công an đã khởi tố điều tra vụ tai nạn giữa taxi và 7 xe máy trên cầu vượt Chùa Bộc - Tây Sơn (Đống Đa, Hà Nội) làm một người chết, 7 người bị thương đêm 8/11. Nhà chức trách đưa ra một số nhận định ban đầu, tuy nhiên, còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp thỏa đáng, gây dư luận trái chiều.

Taxi gây tai nạn có bị xe bán tải truy đuổi?

Lãnh đạo công an quận Đống Đa cho rằng chưa đủ căn cứ khẳng định taxi gây tai nạn liên hoàn bị xe bán tải truy đuổi. Cơ quan công an đang điều tra củng cố thêm tài liệu xem xét lỗi của tài xế này để ra quyết định xử lý.

Tuy nhiên, từ camera hành trình của xe bán tải cho thấy xe này đã chạy tốc độ cao. Cụ thể, lúc 22h33 ngày 8/11, trên cầu vượt Ngã Tư Sở, xe bán tải xin vượt nhưng taxi không cho. Sau đó hai xe có dấu hiệu va chạm, phải dừng lại vài giây giải quyết. Khi taxi chạy tiếp thì xuất hiện hai thanh niên mặc đồ đen chặn đầu, nhưng tài xế vẫn phóng đi. Xe bán tải sau đó tăng tốc, có đoạn lên đến 86 km/h, trong khi tốc độ tối đa cho phép chỉ 40 km/h.

Camera của VOV giao thông trên cầu vượt Chùa Bộc - Thái Hà không ghi lại được khoảng cách giữa taxi gây tai nạn và xe bán tải. Tuy nhiên, hình ảnh trích xuất từ camera và những người chứng kiến đều cho cho thấy, taxi của hãng Vinataxi chạy rất nhanh, trong khi tốc độ tối đa trên cầu vượt lắp ghép chỉ cho phép 25 km/h. Đến giữa cầu vượt, lái xe phanh gấp và đâm sang làn bên trái, tông thẳng vào hàng loạt xe máy, rồi đâm vuông góc vào thành cầu.

Toàn cảnh vụ tai nạn liên hoàn trên cầu vượt Chùa Bộc - Thái Hà.

Hai người đuổi theo taxi có đi trên xe bán tải?

Việc hai người mặc quần áo màu đen đuổi theo taxi và tài xế xe bán tải có cùng đi chung trên chiếc bán tải không đang là câu hỏi bỏ ngỏ. Công an quận Đống Đa khẳng định chỉ mình tài xế Vũ Anh Tuấn trên ôtô bán tải lúc 22h33 ngày 8/11. Hai người mặc quần áo màu đen bám theo taxi là Nguyễn Anh Tuấn và Lê Ngọc Trường không có lỗi trong vụ tai nạn.

Kết luận này dựa trên chiếc camera hành trình của xe bán tải. Clip gốc của xe bán tải dài hơn 8 phút cho thấy hành trình từ bãi đỗ xe thuộc quận Thanh Xuân đi ra đến đường Nguyễn Trãi và đến cầu vượt Ngã Tư Sở duy nhất có tiếng của tài xế, trong đó có một câu "nhạy cảm", và có một tiếng động, khiến chiếc xe rung nhẹ. Trong hình ảnh không chỉ rõ có phải hai người trong xe bán tải mở cửa chạy ra ngoài hay không. Ngoài ra, hai nam thanh niên đuổi theo taxi khai đi xe máy và đang trên đường đi tập thể hình từ phố Thái Hà về qua Ngã Tư Sở.

Nếu lời khai trên là đúng thì nhiều người không giải thích được tại sao trong clip hai thanh niên mặc quần áo màu đen dựng xe máy, chạy ra can thiệp lại không đội mũ bảo hiểm. Hơn nữa, trên phố Thái Hà không có phòng tập thể hình mở đến thời điểm 22h30.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên cầu vượt Chùa Bộc - Thái Hà.

Taxi nhảy cầu do hoảng loạn hay chịu áp lực khác?

Lời khai của vợ tài xế taxi với công an cho thấy, lái xe đã uống rượu vào buổi chiều tối, sau đó 20h ngày 8/11 mới về đón vợ và hai con đến gia đình một người thân ở Bùi Xương Trạch (Thanh Xuân) chơi. Tại phố Bùi Xương Trạch, taxi đã va chạm với một phương tiện khác, sau đó va với xe bán tải trước khi gây tai nạn liên hoàn trên cầu vượt Chùa Bộc - Thái Hà. Tài xế sau đó đã mở cửa bên phải (không phải cửa gần ghế lái) và nhảy từ trên thành cầu xuống đường.

Lý giải hành động nhảy cầu của taxi, nhân chứng có mặt tại hiện trường cũng như nhiều người cho rằng do anh này quá hoảng loạn khi gây ra tai nạn liên hoàn. Một số cho rằng do chịu áp lực vì bị truy đuổi, hoặc cũng có thể cộng dồn nhiều thứ, hoảng loạn, áp lực bị truy đuổi và có thể cả lời trách móc của vợ con do không chịu dừng lại để thả người trên nắp capo xuống.

Tiến sĩ tâm lý Lê Thị Bưởi cho rằng, sau khi đã đâm một loạt xe, tài xế thường rơi vào trạng thái hoảng loạn, dẫn đến việc không kiểm soát được hành vi, không đủ tỉnh táo. "Việc nhảy cầu chưa thể khẳng định được anh ta có tự vẫn hay không, hay là tìm lối thoát trong khi hoảng loạn, vì lúc đó anh ta có thể nghĩ phía trước, hay phía sau mình không còn lối nào để chạy thoát", tiến sĩ Bưởi phân tích.

Ngoài ra, theo tiến sĩ Bưởi, trước khi gây tai nạn liên hoàn, tài xế có tâm lý sợ hãi khi xe bán tải dừng lại, sau đó có hai thanh niên chạy ra chặn đầu. Lúc này rất có thể xuất hiện một suy nghĩ, những người ở ngoài sẽ làm điều gì đó gây hại đến mình nên theo phản xạ đã lái xe bỏ chạy.

Trước đó khoảng 22h30 ngày 8/11, sau khi va chạm với ôtô bán tải trên cầu vượt Ngã Tư Sở, trong lúc đôi bên đang giải quyết, tài xế taxi 4 chỗ đã bỏ chạy, đâm và khiến một người nhảy lên capo. Taxi sau đó lao nhanh lên cầu vượt Chùa Bộc - Thái Hà, hướng về đường Nguyễn Lương Bằng. Khi đến giữa cầu, ôtô bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm mạnh vào ít nhất 7 xe máy, hất văng người trên capo và những người trên xe máy xuống mặt cầu. Tài xế trong trạng thái hoảng loạn đã nhảy từ thành cầu cao khoảng 5 m xuống đường và bất tỉnh.

