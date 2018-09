Bà mẹ ở Quảng Bình mang thai bốn tự nhiên

Chị Hoàng​ Thị Xuân đang mang tứ thai 11 tuần tuổi, tình trạng sức khỏe yếu nên phải nghỉ ngơi. Đây là trường hợp mang 4 thai tự nhiên hiếm gặp.

Thai phụ Xuân năm nay 26 tuổi, trú xã Hưng Trạch, Bố Trạch. Một tháng trước, anh Nguyễn Văn Thái chồng chị Xuân chở vợ vào TP Đồng Hới để thăm khám thai thì phát hiện có 3 túi thai. "Lần trước bác sĩ nói thai chưa rõ nét, nhưng nay thì tôi và bố vợ nhìn thai nhi rất rõ ràng, có 4 em bé", anh Thái vui mừng nói.

Chị Xuân mang 4 thai nhi, sức khỏe yếu nên phải nghỉ ngơi.

Đón nhận tin chị Xuân mang 4 thai nhi, cả gia đình nội ngoại của sản phụ đều rất vui mừng. Tuy vậy, sức khỏe chị Xuân những ngày gần đây có biểu hiện yếu, ăn kém, thường xuyên nôn ói.

Một năm trước, anh Thái và chị Xuân kết hôn. Đây là lần đầu mang thai của người phụ nữ này. Chị Xuân là nhân viên y tế ở một trường mầm non trên địa bàn. Do sức khỏe yếu nên chị đã xin nghỉ việc ở nhà tĩnh dưỡng. Gia đình dùng một số bài thuốc dân gian để giúp chị Xuân an thai.

Hình ảnh siêu âm thai nhi của sản phụ Xuân.

Lãnh đạo Sở Y tế Quảng Bình cho hay đã nhận được thông tin mang 4 thai nhi tự nhiên của chị Xuân. Vị lãnh đạo này nói trường hợp thụ tinh nhân tạo có nhiều thai thì không hiếm, nhưng mang thai tự nhiên là rất ít gặp.

Sở Y tế Quảng Bình chỉ đạo tuyến dưới quan tâm, theo dõi sát phát triển thai nhi và khuyến cáo gia đình đưa sản phụ đến các cơ sở y tế công để được khám cũng như chăm sóc đặc biệt.

VnExpress