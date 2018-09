Bà mẹ 9x hốt hoảng khi đẻ rơi con trong bồn cầu

Bà mẹ người Anh chia sẻ việc sinh con bất ngờ và nhặt bé từ bồn cầu lên là 'khoảnh khắc đáng sợ nhất trong đời'.

Gemma và con trai Harvey. Ảnh: SWNS

Gemma Williamson, 24 tuổi, phải vào nhà vệ sinh sau khi thấy đau bụng dữ dội. Tuy nhiên bà mẹ trẻ không thể ngờ rằng những cơn đau đó thực chất là đau đẻ. Theo Metro, do sinh non 11 tuần trong tình trạng rau quấn cổ một vòng, bé Harvey Lee đã phải nằm bệnh viện 7 tuần để được theo dõi sức khỏe.

Chia sẻ về ca sinh nở đặc biệt như trong phim nhân dịp bé Harvey vừa đón sinh nhật đầu tiên hôm 28/12, Gemma nói: "Tôi đến trung tâm thị trấn vào ngày Boxing Day 2015 để săn đồ giảm giá. Nhưng vì cứ thấy đau bụng nên tôi quyết định quay về nhà. Tối muộn hôm ấy, tôi đi tắm để xem có đỡ đau hơn không nhưng chẳng có tác dụng, vì thế tôi đành nằm trên giường xem TV. Sau khi chợp mắt được một lúc, tôi tỉnh giấc vì những cơn đau quằn quại và muốn đi vệ sinh. Khi vừa ngồi lên, tôi bị vỡ ối và nhìn xuống thì thấy túi ối thòi ra rồi".

Bé Harvey phải nằm trong khu chăm sóc đặc biệt lúc mới sinh. Ảnh: SWNS

Bà mẹ 9x vội hét lên để để bạn trai nghe thấy và gọi cấp cứu. Lúc này, đầu của Harvey đã chúc xuống bồn cầu nên Gemma vội vàng kéo con lên vì sợ con sẽ bị chết đuối. Gemme cho hay cô còn sợ con không qua khỏi bởi cậu bé dường như không thở được.

"Tôi đã rất lo sợ. Lúc ấy thằng bé đã phải chiến đấu để giành sự sống và suýt chết. Tôi bèn dốc ngược thằng bé lên vì nó không phát ra âm thanh gì. Lúc tới được bệnh viện, thật may các bác sĩ bảo rằng thằng bé ổn, chỉ có điều nó quá lạnh. Do sinh non nên Harvey phải lưu lại trong bệnh viện thêm 7 tuần", Gemma kể lại.

Chỉ một tuần trước khi sinh, Gemma còn cùng với bạn trai Kevin Thompson, 31 tuổi, đến gặp bác sĩ đỡ đẻ. "Tôi siêu âm mốc 28 tuần và mọi thứ đều ổn. Vì thế, bác sĩ cho tôi về nhà và bảo rằng sẽ gửi cho tôi lịch hẹn đến siêu âm vào 10 ngày sau", cô nói.

Gemma và bạn trai Kevin, bố bé Harvey. Ảnh: SWNS

Tuy nhiên, trước khi kịp đến khám theo hẹn của bác sĩ thì bé Harvey đã chào đời ở tuần 29 với cân nặng 1,4 kg. Gemma tiết lộ giây phút đẻ rơi con trong bồn cầu là "khoảnh khắc đáng sợ nhất trong đời cô".

Hiện tại bé Harvey rất khỏe mạnh và vui vẻ. Cậu bé đã có thể đứng thẳng và sắp biết đi. "Tôi hạnh phúc vô cùng với những chặng đường con trai đã đi qua. Tuy không dám chắc có sinh con nữa không nhưng tôi thực sự không muốn phải trải qua chuyện sinh nở như thế thêm một lần nào nữa", Gemma nói.