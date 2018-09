Bà mẹ 6 con phẫu thuật 36 lần để giống búp bê Barbie

Ngoài việc nâng ngực, bà Lacey Wildd, sống ở thành phố Miami, bang Florida, Mỹ còn nhờ đến dao kéo để để có được vòng eo nhỏ và cặp mông to hơn. Hiện bà chi tiền để chỉnh sửa cho chiếc mũi thêm thon gọn và mắt to hơn. "Tôi muốn trở thành một con búp bê Barbie trưởng thành", bà mẹ 46 tuổi thẳng thắn chia sẻ trên chương trình "My Strange Addiction" của đài TLC.