Bá gái 2 tuổi mang khối u gan khổng lồ

Khối u to bằng lá gan người lớn vừa được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 cắt thành công khỏi cơ thể bé gái 2 tuổi.

Bệnh nhi 2 tuổi nhà ở Sóc Trăng nhập viện trong tình trạng bụng to dần, ăn uống kém, thể trạng suy dinh dưỡng. Mẹ bé cho biết hiện tượng bụng to xuất hiện khoảng 2 tháng trước khi nhập viện.

Các bác sĩ tiến hành chẩn đoán hình ảnh và phát hiện nguyên nhân khiến bụng bé phình to là do một khối bướu khổng lồ.

"Qua hình ảnh, khối bướu bên gan phải to hơn cả khối gan và lấn át toàn bộ gan. Chúng to đến mức thòng thấp xuống dưới ổ bụng", Thạc sĩ - bác sĩ Đào Trung Hiếu, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 phụ trách khối ngoại cho biết. Cũng theo ông Hiếu, đây là khối bướu gan to nhất mà anh từng tiếp nhận điều trị.

Nhiều phương án điều trị được bàn đến, cuối cùng các bác sĩ thống nhất cùng gia đình sẽ đại phẫu cắt bướu. Ca phẫu thuật đã được tiến hành và sau hơn 4 giờ đồng hồ, khối bướu nặng 1,3 kg đã được đưa ra khỏi cơ thể thành công.

"Cân nặng này cho thấy khối bướu to hơn một lá gan người lớn. Nếu không cắt, bướu sẽ gây nhiều biến chứng nguy hiểm, trong đó có khả năng suy tim dẫn đến tử vong", bác sĩ Hiếu nói.

Sáng 1/10, các kết quả kiểm tra cho thấy chức năng gan của bé ổn định, các chỉ số tuần hoàn hô hấp. Ca phẫu thuật được đánh giá thành công, trong đó các bác sĩ gây mê hồi sức giữ vai trò quan trọng.

Cho rằng việc phát hiện sớm sẽ có lợi cho việc điều trị, các bác sĩ khuyên phụ huynh khi phát hiện những dấu hiệu bất thường ở trẻ (bụng to) thì nên đưa bé đi khám.

Thiên Chương