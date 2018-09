Ba du khách gặp nạn khi tắm ở vùng biển nhiều đá lởm chởm

Ba du khách bị sóng dữ cuốn trôi khi đang tắm ở một vùng biển thuộc tỉnh Thanh Hoá, một người đã thiệt mạng, một người bị thương và một người mất tích.

Gần trưa ngày 22/7, nhóm ba du khách đến tắm biển ở thôn Sơn Hải (xã Bình Minh, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa). Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, biển động mạnh, du khách lại tắm ở khu vực có địa hình hiểm trở, nhiều đá lởm chởm nên họ bị sóng đánh trôi, va đập mạnh.

Khu vực nhóm du khách gặp nạn.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã sử dụng môtô nước cứu được hai người đưa vào bờ và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Tĩnh Gia cấp cứu. Tuy nhiên, du khách tên Nguyễn (20 tuổi, ở Hà Đông, Hà Nội) do bị thương nặng đã tử vong. Người còn lại sức khỏe tạm ổn định. Du khách thứ ba quê ở Tiền Hải, Thái Bình đang mất tích.

Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa chiều nay huy động lực lượng đến hiện trường nỗ lực tìm kiếm, tuy nhiên do điều kiện thời tiết bất lợi, sóng rất to khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Đánh giá thời tiết không an toàn, cuối giờ chiều cùng ngày nhà chức trách tạm dừng công việc tìm kiếm.