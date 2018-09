Bà Camilla từng qua lại với Thái tử Charles để trả thù bạn trai

Mối quan hệ của Camilla với Thái tử Charles mới đầu chỉ là vui vẻ nhưng cả hai dần nảy sinh tình cảm và không thể quên nhau kể cả khi đã có gia đình riêng.

Thái tử Charles và Công nương Camilla hiện có hôn nhân hạnh phúc. Ảnh: News.com.au

Trong cuốn sách "The Duchess: The Untold Story", nhà viết tiểu sử hoàng gia Penny Junor tiết lộ bà Camilla từng rất tức giận khi bạn trai Andrew Parker Bowles, người sau này trở thành chồng bà, đã lừa dối mình để cặp kè với Công chúa Anne, em gái Thái tử Charles. Vì thế, bà quyết định trả thù bằng cách hẹn hò với thái tử. Mối quan hệ tình cảm này bắt đầu từ đầu những năm 1970.

Theo The Times, ban đầu bà Camilla và ông Charles quen nhau qua một người bạn chung là Lucia Santa Cruz. Lúc này bà Camilla nghĩ: "Giờ này Andrew đang vui vẻ bên Công chúa Anne, mình sẽ cho anh ta một bài học".

Theo tác giả Junor, bà Camilla khi ấy "yêu say đắm" Andrew Parker Bowles nên đã bỏ qua hết việc bạn trai phản bội. Bà thậm chí biết rõ Andrew còn ngủ với nhiều phụ nữ khác, trong đó có một vài người bạn thân của bà.

Tại Liên hoan văn học Henley ở Anh hồi cuối tuần qua, bà Junor đã tiết lộ về phản ứng của Camilla khi bắt quả tang Andrew tán tỉnh một cô bạn. "Lúc bà ấy đang đi bộ ở London vào buổi tối thì chợt phát hiện thấy ôtô bạn trai đỗ ngoài căn hộ một người bạn gái rất tốt của bà. Vì thế, bà ấy xịt lốp xe rồi lấy thỏi son viết lên kính chắn gió", tác giả Junor kể lại.

Tuy nhiên, không chỉ có mình Andrew có tính trăng hoa. Bà Junor khẳng định chính Thái tử Charles khi ấy cũng vướng vào mối quan hệ tình cảm với nhiều phụ nữ ngoài độ tuổi 20 và 30. Nhiều người trong số họ đã kết hôn.

Mối quan hệ giữa Charles và Camilla ban đầu chỉ đơn thuần là vui vẻ, tuy nhiên dần dần họ nảy sinh tình cảm. Khi Thái tử biết người tình quyết định kết hôn với Parker Bowles, ông đã "rất đau khổ". Trong cuốn tiểu sử, tác giả Junor cho hay ông Charles đã cầu xin bà Camilla hãy hủy bỏ đám cưới nhưng bà không nghe.

Tuy đã lập gia đình nhưng bà Camilla sau đó vẫn tiếp tục gặp gỡ, qua lại với thái tử Anh cho tới khi ông đính ước với Công nương Diana. Bà thường cố tình lánh mặt trong các sự kiện có Charles tham dự.

Trong cuốn sách có tựa đề "Prince Charles: The Passions and Paradoxes of an Improbable Life" của nhà văn hoàng gia Sally Bedell Smith, Thái tử Charles được cho là đã bị hoàng gia "gây áp lực" phải kết hôn với cố công nương Diana. Ông thậm chí khóc suốt cả đêm trước khi lễ cưới diễn ra, bởi ông vẫn còn dành nhiều tình cảm cho bạn gái cũ Camilla. Và nếu đó là sự thật, sẽ chẳng có gì ngạc nhiên khi mối quan hệ giữa Charles và Camilla lại bền vững đến thế.