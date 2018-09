Bà Camilla 'bí mật gửi quà' trong kỳ trăng mật của Charles và Diana

Công nương Diana tiết lộ bà Camilla gửi tặng Charles một đôi khuy măng sét có hai chữ C lồng vào nhau khi vợ chồng bà đang đi trăng mật.

Thái tử Charles và Công nương Diana kết hôn ngày 29/7/1981 tại nhà thờ St Paul, trong một đám cưới linh đình, với khoảng 750 triệu người trên thế giới theo dõi. Vài ngày sau, cặp vợ chồng lên máy bay tới Gibraltar, bờ biển phía nam của Tây Ban Nha, hưởng kỳ trăng mật trên du thuyền sang trọng Britannia của hoàng gia Anh.

Theo Express, Charles và Diana đã có hành trình trên biển kéo dài 14 ngày, qua Địa Trung Hải tới những hòn đảo ở Hy Lạp. Nhiều người cho rằng họ đã có một chuyến trăng mật ngọt ngào lãng mạn như mơ, nhưng trên thực tế, Diana tiết lộ kỳ nghỉ không hề "kỳ diệu" như người ta vẫn tưởng.

Diana tiết lộ luôn mơ thấy Camilla trong kỳ trăng mật trên biển dài 14 ngày với Thái tử Charles. Ảnh: Express.

Chia sẻ trong một chuỗi các cuộc phỏng vấn bí mật, được tập hợp thành bộ phim tài liệu "Diana: In Her Own Words" (Diana tự thuật), chiếu trên kênh Channel 4, Công nương xứ Wales cho biết bà luôn cảm thấy có "ba người" trong cuộc hôn nhân của mình.

Diana tiết lộ vào một ngày trong kỳ trăng mật, bà nhận thấy chồng đeo một đôi khuy măng sét với hai chữ C (viết tắt tên Charles và Camilla) được in lồng vào nhau, giống như logo của hãng thời trang Chanel. Diana tin chắc đây là món quà mà Charles vừa nhận được từ bà Camilla, bạn gái cũ của thái tử, nên quyết định hỏi thẳng chồng. Tuy nhiên, Thái tử Charles bác bỏ mọi nghi ngờ của vợ, tuyên bố ông và bà Camilla không còn có quan hệ gì.

"Tôi hỏi anh ấy rằng Camilla gửi những chiếc khuy đó phải không? Anh ấy trả lời 'Đúng thế, có chuyện gì sao? Chúng chỉ là món quà của một người bạn thôi mà'. Và chúng tôi đã to tiếng với nhau. Tất nhiên tôi đã ghen", Diana chia sẻ trong cuộc phỏng vấn.

Diana luôn nghi ngờ chồng, Thái tử Charles, vẫn còn qua lại với bạn gái cũ Camilla dù đã kết hôn với bà. Ảnh: Express.

Cố công nương xứ Wales cũng tiết lộ bà đã phải chiến đấu với chứng nôn ói (bulimia) một thời gian dài, và nó hành hạ bà rất nhiều trong suốt kỳ trăng mật. Có ngày bà bị nôn tới 4 lần.

"Bất cứ thứ gì tôi vừa ăn ngấu nghiến xong thì chỉ hai phút sau lại nôn hết ra", Diana nói.

"Ban đêm, tôi thường có những giấc mơ kinh khủng. Tôi đã mơ thấy Camilla suốt thời gian đó. Mọi người nhận thấy tôi gầy hơn và quả thực cơ thể tôi ngày một ốm yếu. Lúc đó, họ chỉ nghĩ do tôi căng thẳng khi phải làm quen với vai nàng dâu hoàng gia".

Những cuộc phỏng vấn bí mật trên được thực hiện từ khoảng cuối năm 1992 đến giữa năm 1993. Cố công nương Diana sau đó qua đời ngày 31/8/1997 trong tai nạn xe hơi ở Paris, Pháp.