Ba bé trai chào đời trong túi ối còn nguyên ở Hà Nội

Cả ba bé trai chào đời khỏe mạnh, có cân nặng lần lượt: 1,9 kg - 1,8kg và 1,7 kg, được đặt tên là Rau - Củ - Quả.

Ba bé trai mang 3 cái tên ngộ nghĩnh Rau - Củ - Quả (Hà Thái Rau, Hà Thái Củ, Hà Thái Quả) chào đời ngày 1/9 tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương Hà Nội với cân nặng lần lượt 1,9 kg - 1,8kg - 1,7 kg. Điều đặc biệt là khi ra khỏi bụng mẹ cả 3 em đều vẫn còn nguyên trong bọc ối (hay còn gọi là đẻ bọc điều). Đây là một trường hợp hiếm gặp, hy hữu không những ở Việt Nam mà còn trên thế giới.

Các bác sĩ tại bệnh viện Phụ sản Trung ương cũng bất ngờ, có phần thích thú và đã kịp ghi lại hình ảnh hiếm gặp khi bé trai thứ 2 và bé thứ 3 lần lượt ra đời với túi ối vẫn còn nguyên vẹn bao bọc quanh người. Khi các bé cất tiếng khóc, các bác sĩ nhanh chóng cắt bọc ối bao quanh để tránh ngạt em bé và cắt dây rốn.

Hình ảnh bé trai thứ 2 và thứ 3 còn nguyên trong túi ối.

Thạc sĩ - Bác sĩ Nguyễn Trần Chung, Khoa Sản bệnh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, người trực tiếp mổ đẻ cho trường hợp có một không hai trong y văn thế giới này cho biết, sản phụ tên là Phạm Thị Huế, 19 tuổi, mang thai tự nhiên, nhập viện ở tuần thứ 30 điều trị do dọa đẻ non (điều thường gặp ở các trường hợp mang đa thai). Thai phụ đã được chăm sóc tích cực theo phác đồ điều trị dọa đẻ non hợp lý nên kéo dài được đến tuần 33. Sang tuần 33 thai phụ chuyển dạ và được mổ đẻ. Thông thường, túi ối sẽ bị vỡ dưới tác dụng của những cơn co bóp tử cung trong quá trình chuyển dạ của người mẹ hoặc bị vỡ khi có tác động của dao mổ. Đây là lần đầu tiên các bác sĩ chứng kiến ca sinh ba mà cả 3 bé khi lấy ra khỏi bụng mẹ vẫn còn nguyên trong bọc ối.

Người mẹ trẻ Phạm Thị Huế đến từ TP Thái Nguyên cho biết, từ trước đến nay sức khỏe chị hoàn toàn bình thường. Khi siêu âm vào tuần thứ 7, biết tin mang thai 3, vợ chồng chị và cả gia đình rất bất ngờ. Trước đó trong gia đình chị Huế cũng có người em họ sinh ba (cũng tại bệnh viện Phụ sản Trung ương). Được các bác sĩ tư vấn kỹ ở những lần khám thai định kỳ nên khi bắt đầu có cơn co tử cung đầu tiên dọa sinh ở tuần thứ 30, chị Huế cùng gia đình đã xuống luôn Bệnh viện Phụ sản Trung ương theo dõi chờ sinh. Hiện tại sức khỏe 3 em bé đều rất tốt, ngủ ngoan, bú khỏe.

Ba em bé sau khi ra khỏi bụng mẹ vài tiếng đồng hồ.

Đầu tháng 8/2016, thế giới ghi nhận một hiện tượng rất hiếm gặp tại Tây Ban Nha, một em bé sinh ra từ bụng mẹ nhưng được bao bọc trong túi nước ối còn nguyên. Tài liệu y khoa cho biết trong 80.000 ca sinh nở mới có 1 ca như vậy.

Theo Sức Khỏe và Đời Sống